Ученые выяснили, что британцы Бронзового века делали "сувениры" из умерших сородичей

Британские археологи выяснили, что племена, проживавшие на территории современной Великобритании в Бронзовом веке, особым способом чтили память умерших. Они изготавливали из их костей некие "сувениры" на долгую память. Об этом пишет The Guardian.

Археологи сделали такой вывод после многочисленных раскопок. Оказалось, что фрагменты костей, захороненные в могилах Бронзового века, часто принадлежали людям, которые скончались ранее. Но сентиментальную ценность, были переделаны в украшения и музыкальные инструменты, служили другим членам племени и были захоронены вместе с ними.

Свирель из бедренной кости/Фото: University of Birmingham

Кроме прочих, была найдена свирель, сделанная из человеческой бедренной кости. "Это свидетельствует о более широком мировоззрении, когда грань между живыми и мертвыми была более размытой, чем сегодня. Умерших не забывали после похорон, они в какой-то мере оставались среди живых", - отмечает археолог Томас Бут, который провел углеродный анализ останков из захоронения в Уилтшире в Бристольском университете.

Хотя эта практика может показаться жутковатой по современным меркам, Бут указывает, что сохранение нынешняя частая практика хранения урны с прахом, или Викторианская традиция сохранять пряди волос умерших, отголосок традиций Бронзового века. Тогда останки могли храниться в семье или передаваться соплеменникам.

Захороненние в Уиндмилл Филдс/Фото: University of Birmingham

Томас Брук считает, что кости могли выставляться в жилищах, некоторые из них превращали в украшения, или использовали для изготовления разнообразных предметов.

Так, в Уилтшире нашли свирель из кости, в захоронении Уиндмилл Филдс нашли черепа и кости, похороненные вместе с телом молодой женщины, причем их обладатели скончались с разницей в сто лет.