Ученые создали карту показывающую, где были бы современные города 750 млн лет назад

Ученые создали интерактивную карту Земли, на которой можно увидеть месторасположение современных городов 750 млн лет назад. Об этом сообщает IFL Science.

Карта была создана калифорнийским палеонтологом Яном Вебстером. Она позволяет найти всем желающим свой родной город и выбрать время, начиная с настоящего времени и до 750 млн лет назад.

Многие пользователи из разных стран мира обнаруживают, что их родные города оказываются совсем не там, где они находятся сейчас.

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Проходя через разные периоды времени можно проследить, как объединялись первые континенты, чтобы сформировать суперконтинент Пангею около 335 млн лет назад, прежде чем распасться около 175 млн лет назад. Также можно путешествовать по разным периодам времени, например, переместиться в меловой период, когда динозавры бродили по Земле или когда животные сделали свои первые шаги на суше.

Интерактивная карта использует GPlates – программное обеспечение для визуализации тектоники плит, а также картографические данные. Найти свой город на карте можно здесь.

"Это показывает, что наша среда динамична и может меняться. История Земли длиннее, чем мы можем себе представить, а нынешнее расположение тектонических плит и континентов – прихоть времени. В будущем все будет по-другому, и Земля может пережить нас всех", – говорит автор карты Вебстер.