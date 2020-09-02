Зима в несколько миллионов лет. Ученые выяснили, насколько холодным был последний ледниковый период

Команда ученых из Аризонского университета установила температуру последнего ледникового периода, произошедшего 20 000 лет назад. Она составила примерно 7,8 °C, пишет SciTechDaily.

Их результаты позволяют климатологам лучше понять взаимосвязь между сегодняшним повышением уровня углекислого газа в атмосфере (основного парникового газа) и средней глобальной температурой.

Максимум последнего оледенения (МПО) ̶ был холодным периодом, когда огромные ледники покрывали около половины Северной и Южной Америки, Европы и многие части Азии, в то время как флора и фауна, приспособившиеся к холоду, процветали.

"Об этом периоде времени у нас есть много данных, потому что он изучался достаточно долго. Но один вопрос, на который наука давно хотела получить ответ, прост: "Насколько холодным был этот ледниковый период?" ", ̶ рассказала Джессика Тирни, доцент кафедры геонаук Аризонского университета.

Отслеживание температуры

Тирни является ведущим автором статьи, опубликованной в журнале Nature, в ней было установлено, что средняя глобальная температура ледникового периода была на 6 °C холоднее, чем сегодня, а средняя глобальная температура 20-го века составляла 14 ° C.

"На первый взгляд эта разница может показаться не такой уж и большой. Но на самом деле это огромная перемена", ̶ отметила Тирни.

Она и ее команда также создали карты, чтобы проиллюстрировать, как разница температур варьируется в определенных регионах по всему миру.

"Самые северные районы Северной Америки и Европы были покрыты огромными ледниками. Даже здесь в Аризоне, наблюдалось сильное похолодание. Однако больше всего оно проявилось в высоких широтах, таких как Арктика, где было примерно на 14 °C холоднее, чем в настоящее время", ̶ упомянула Тирни.

При этом все, климатические модели предсказывают, что в высоких широтах потеплеет быстрее, чем в низких. Эту гипотезу подтверждают и постоянные наблюдения за Арктикой.

"Аналогичным образом во время МПО мы наблюдаем обратную картину. Высокие широты попросту более чувствительны к изменению климата и останутся такими в будущем", ̶ добавила эксперт.

Подсчет углерода

Знание температуры ледникового периода имеет важное значение, поскольку ее используют для расчета чувствительности климата, то есть того, насколько глобальная температура изменяется в ответ на содержание углерода в атмосфере.

Тирани и ее команда выяснили, что при каждом удвоении содержания углерода в атмосфере, глобальная температура увеличивается на 3,4 ° C. Уровень углекислого газа в атмосфере во время ледникового периода составлял около 180 промилле, что очень мало. До промышленной революции этот показатель составлял около 280 ppm, а сегодня он достиг 415 ppm.

"Парижское соглашение было нацелено на удержание глобального потепления на уровне не более чем на 1,5 °C по сравнению с доиндустриальным показателем, но с ростом уровня углекислого газа было бы чрезвычайно трудно избежать потепления более чем на 2 °C. У нас за плечами уже есть около 1.1 °C, но чем меньше тепла мы получаем, тем лучше, потому что земная система действительно реагирует на изменения в углекислом газе ", ̶ констатировала Тирни.

Ассимиляция данных

Поскольку в ледниковый период не было термометров, Тирни и ее команда разработали модели для перевода данных, собранных из окаменелостей океанского планктона. Затем они объединили данные об окаменелостях с моделированием климата МПО, применяя метод, называемый ассимиляцией данных, который используется в прогнозировании погоды.

"Здесь мы используем климатическую модель Национального центра атмосферных исследований, чтобы создать ретроспективный анализ МПО, а затем, чтобы выяснить каким был климат, обновляем этот анализ фактическими данными", ̶ заявила Джессика.

В будущем Тирни и ее команда планируют использовать ту же технику определения температуры во времена глобальных холодов, чтобы воссоздать периоды потепления, которые переживала наша планета ранее.

"Если мы сможем реконструировать теплый климат прошлого, тогда мы сможем начать отвечать на важные вопросы о том, как Земля реагирует на действительно высокие уровни углекислого газа, и улучшить наше понимание того, что может привести к изменению климата в будущем", ̶ заключила эксперт.