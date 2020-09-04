Потянет несколько фильмов в HD. SpaceX протестировала скорость раздачи интернета Starlink

Компания SpaceX, запустив свежую партию широкополосных спутников Starlink, поделилась результатами последних тестов скорости новой интернет-сети. Об этом сообщает Cnet.

"Тесты показали сверхмалую задержку и скорость загрузки более 100 Мбит/с, чего достаточно для трансляции нескольких фильмов в HD-качестве одновременно, и при этом у вас остается лишняя пропускная способность", – заявили в компании.

В настоящее время на орбите находится несколько сотен спутников Starlink. В последние месяцы SpaceX проводит бета-тестирование своего интернета в Канаде, Северной Европе и США.

Отмечается, что заявленная компанией скорость интернета намного выше, чем показывают общедоступные сервисы тестирования. Еще в прошло месяцев пользователи Reddit публиковали результаты тестов скорости Starlink, которые достигали 61 Мбит/с.

SpaceX планирует вырастить свое мегасозвездие интернет-спутников из нескольких сотен до десятков тысяч, которые смогут полностью покрыть земной шар доступом в Интернет.

Также компания продолжает работать с астрономами, которые заявляли, что спутники Илона Маска отражают слишком много солнца и мешают научным исследованиям. Последние партии спутников Starlink были оснащены солнцезащитными козырьками, чтобы сделать их менее яркими в предрассветном небе.

Пока SpaceX не объявила сроки для официального запуска своего сервиса.