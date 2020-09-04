Белые акулы покажутся мелюзгой. Ученые выяснили, насколько огромными были мегалодоны

Ученые выяснили, реальные размеры представителей вымершего вида древних акул – мегалодонов. Об этом сообщает Cnet.

Исследование было проведено учеными из Университета Свонси и Бристольского университета в Великобритании. Ученые использовали математический подход, чтобы вычислить размеры Otodus megalodon. Они выяснили, что спинной плавник существо достигал 1,6 метров в высоту, а длинна всего монстра составляла 16 метров, что длиннее стандартного городского автобуса.

По словам исследователей, мегалодоны жили примерно от 3 до 23 млн лет назад. Хищники обитали в миоцене и плиоцене, хотя есть некоторые спорные данные о том, что мегалодоны существовали как и в более древние времена, так и в более поздние. Зачастую археологи находят поразительно огромные окаменелые клыки мегалодонов.

Предыдущие попытки выяснить размер мегалодона основывались на сравнении вымершего вида с большими белыми акулами, длина которых может достигать 6 метров. Ведущий автор исследования Джек Купер и его команда расширили список для сравнения, включив в него пять современных акул.

"Мегалодон не является прямым предком большой белой акулы, но в равной степени связан с другими крупными хищными акулами, такими как мако, тихоокеанская сельдевая акула, как и с большой белой акулой. Мы объединили подробные измерения всех пяти, чтобы сделать прогнозы относительно мегалодона", – говорит соавтор из Университета Суонси Каталина Пимиенто.

Исследователи изучили, как растут современные акулы, и применили данные кривой роста к мегалодонам. Ученые надеются на то, что новое понимание размеров древнего хищника помогут понять, почему он вымер.