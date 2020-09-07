Бумажная клавиатура и плеер. Ученые превратили обычные листы в гаджеты

Ученые из Университета Пердью сделали обычный лист бумаги водонепроницаемым, интерактивным и способным накапливать энергию. Об этом сообщает New Atlas.

Исследователям удалось превратить лист из записной книжки в музыкальный проигрыватель, и по словам изобретателей, технологию можно использовать для массового производства.

"Это первая демонстрация бумажного электронного устройства с автономным питанием. Мы разработали метод, позволяющий сделать бумагу устойчивой перед водой, маслом и пылью, покрыв ее высокофторированными молекулами. Такое омнифобное покрытие позволяет печатать несколько слоев схем на бумаге, предотвращая размытие чернил от одного слоя к другому", – говорит доцент Школы промышленной инженерии Пердью Рамзес Мартинес.

Взяв за основу омнифобное покрытие, исследователи смогли встроить датчики вертикального давления на бумагу. Это позволило бумажному листу стать не только интерактивной поверхностью, но и накапливать энергию, когда его используют за счет трения. Энергию можно использовать для беспроводной связи Bluetooth.

Для демонстрации новой технологии, команда превратила лист бумаги в клавиатуру с возможностью беспроводной передачи данных. Также из бумаги создали музыкальный проигрыватель. Он реагировал на перетаскивание ползунка громкости, а также имел кнопки для переключения композиций.

По словам ученых, устройства из бумаги дешевые в производстве – менее 0,25 доллара за устройство. Также немаловажно, что технология совместима с типичными процессами печати. Это означает, что технологию можно легко адаптировать, например, для превращения обычных картонных коробок, в "умные" упаковки.

"Я предполагаю, что эта технология будет способствовать взаимодействию пользователя с упаковкой пищевых продуктов, или позволит подтверждать получение посылки, проведя пальцем по ней. Кроме этого, наша группа продемонстрировала, что простые листы бумаги из записной книжки могут быть преобразованы в интерфейсы музыкального проигрывателя, чтобы пользователи могли выбирать песни, воспроизводить их и изменять громкость", – подытожил Мартинес.