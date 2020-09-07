Коронавирусная улыбка. LED-маска для лица может отображать эмоции и анимировать речь

Дизайнер инди-игр создал маску для лица, оснащенную светодиодами, которые могут улыбаться вместе со своим владельцем и анимировать его речь. Об этом сообщает New Atlas.

Созданная игровым дизайнером Тайлером Глэлем, маска JabberMask содержит сетку из светодиодов, которые используются для передачи различных изображений. Пользователи могут отображать на своих масках сердечки, смайлики или некоторые слова, такие как "Нет" или "Ок". Для того, чтобы заставить маску улыбаться необходимо всего лишь произвести определенный звук губами.

Маска также может улавливать голос человека и отображать двигающийся виртуальный рот в такт речи.

JabberMask является еще одним методом, чтобы обойти некоторые коммуникационные барьеры в реалиях пандемии коронавируса.

Кроме этого, JabberMask эффективно выполняет и защитную функцию. LED-маска оснащена хлопковым слоем, который, как показали недавние исследования, не слишком уступает хирургическим маскам, блокируя передачу капель. Хлопковую насадку можно легко снимать с электронных компонентов и стирать.

Для максимального удобства маска крепится не на ушах, а на затылке, отсек для батарей также находится сзади.

Существует три различных версии JabberMask, в зависимости от продолжительности работы. JabberMask Lite – это базовая модель со светодиодной сеткой 6x6, отображающая рот и улыбку, она питается от четырех батареек AAAA. В JabberMask Deluxe используется светодиодная сетка 8x8 и аккумулятор. В JabberMask Pro добавлена поддержка эмодзи, управляемая через приложение для Android и iOS.

В настоящее время Гейл ищет финансирования для своего стартапа на Kickstarter, при этом взносы начинаются от 29 долларов за Lite, 49 долларов за Deluxe и 69 долларов за версию Pro. Автор изобретения планирует наладить поставки своих масок в мае 2021 года.