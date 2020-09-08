Око бога и колесо телеги. NASA показало новые изображения галактик, звезд и остатков сверхновых

Космическая рентгеновская обсерватория "Chandra" NASA – это сверхмощный телескоп, названный в честь лауреата Нобелевской премии астрофизика Субраманьяна Чандрасекара. Об этом сообщает Cnet.

Телескоп предоставил первое световое изображение остатка сверхновой Cassiopeia A. В 2000 году с помощью Chandra была онаружена нейтронная звезда в остатках сверхновой IC 443.

Теперь телескоп предоставил новую партию уникальных изображений галактик, звезд, планетарных туманностей и остатков сверхновых.

В NASA отмечают, что изображения были собраны с использованием данных не только от телескопа Chandra, и из множества других источников. Космическое агентство называет этот процесс "многоволновым подходом", когда используются данные из множества спектров, от радиоволн до гамма-лучей.

M82

По данным NASA, M82 – это галактика, которая повернута к Земле своим ребром.

Абель 2744

Abell 2744, также известное как скопление Пандоры – это скопление галактик, запечатленное с использованием телескопов Chandra и Hubble.

Сверхновая 1987A (SN 1987A)

Сверхновая звезда, вспыхнувшая на окраине туманности Тарантул в Большом Магеллановом Облаке. В NASA утверждают, что на изображении один из "самых ярких взрывов сверхновой за столетия".

Эта Киля

NASA описывает Эта Киля как "изменчивую систему, состоящую из двух массивных звезд, которые вращаются близко друг к другу".

Колесо Телеги

Когда Фриц Цвикки открыл эту галактику в 1941 году, он заявил, что это "одна из самых сложных структур". Диаметр галактики составляет 150 тыс. световых лет.

Туманность Улитка

Планетарная туманность образована звездой, у которой закончилось топливо. Видимо, подобный конец ждет и Солнце примерно через 5 млрд лет. Из-за уникальной формы туманности ее также называют "Оком бога".