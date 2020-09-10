Ученые выяснили причины загадочных землетрясений на Марсе

Посадочный аппарат с сейсмометром NASA InSight помог ученым разобраться в причинах землетрясений на Марсе. Об этом сообщает Forbes.

В апреле 2019 года сейсмометры, установленные на аппарате InSight, уловили серию подземных толчков на Марсе. Это был первый случай, когда землетрясения были зафиксированы за пределами нашей планеты.

По словам ученых, в отличие от Земли, Марс – геологически спокойный мир. Подземная активность Марса, если она и была, завершилась очень давно. Тем более, до сих пор остается неизвестным, была ли на Красной планете тектоника плит, подобная земной, которая вызывает землетрясения и извержение вулканов. Ученые отмечают, что наблюдающиеся следы оползней на Марсе могут быть свидетельством того, что некоторая сейсмическая активность на планете все же есть.

Фобос – один из спутников Марса находится намного ближе к своей планете, чем Луна к Земле. По сравнению с 27-дневной орбитой Луны вокруг Земли, Фобос обращается вокруг Марса всего за 7 часов. Таким образом, солнечные затмения происходят намного чаще, чем на Земле, даже если они длятся всего около 30 секунд.

Исследователи из Института геофизики ETH Zurich изучали данные о погоде от Mars InSight, когда обнаружили взаимосвязь между солнечными затмениями и землетрясениями на Марсе.

Во время затмений датчики сейсмометра аппарата слегка отклонились – слабый сигнал, но достаточно значимый, чтобы его зафиксировала аппаратура.

Ученые отбросили теорию о том, что землетрясения на Марсе вызывает гравитационное притяжение Фобоса, так как аппарат InSight ранее никаких возмущений не фиксировал.

На Земле во время солнечных затмений ученые обычно фиксируют быстрое падение температуры и сильные порывы ветра из-за частичного охлаждения атмосферы. На Марсе с его более тонкой атмосферой температурные и барометрические показатели остаются почти неизменными до, во время и после затмения.

Но датчик на борту InSight зафиксировал небольшое снижение температуры на поверхности Марса во время самого длинного затмения, за которым последовал период в полторы минуты, когда поверхность снова начала нагреваться.

Ученые утверждают, что когда Фобос находится перед Солнцем, меньше солнечного света достигает поверхности Марса, поверхность быстро охлаждается и неравномерно деформируется, вызывая наблюдаемую дрожь.