Странности 2020-го. На Хэллоуин во всем мире будет видна полная луна, впервые со Второй мировой

В 2020 году население Земли ждет весьма необычное явление, которое будет видно почти во всех уголках планеты. Об этом сообщает Cnet.

По словам экспертов, в этом году на Хэллоуин (31 октября) взойдет полная луна и будет видна всем миру. Такое событие произойдет впервые со Времен второй мировой войны.

Эксперт в астрономии Джеффри Хант говорит, что последнее полнолуние, видимое на всей планете, произошло в 1944 году. Он отмечает, что в 1955 году также наблюдалось полнолуние на Хэллоуин, но не было видно жителям западной части Северной Америки и западной части Тихого океана.

В этом же году полнолуние на праздник увидят жители Северной и Южной Америки, Индии, всей Европы и большей части Азии. Также полная луна будет видна в Западной Австралии, но не жителям центральной и восточной частей страны.

Ученые напоминают, что в своей полной фазе луна будет видна невооруженным глазом, но для качественных снимков, придется все же воспользоваться дополнительной аппаратурой.

"Фотографии луны на смартфон, скорее всего, будут некачественными. Телеобъектив поможет сфотографировать Луну во всей красе. Отрегулируйте яркость камеры, чтобы детали были видны и не заглушались яркостью луны", – говорит Хант.

Он также подчеркивает, что следующее полнолуние, которое будет видно из всех уголков планеты, произойдет не скоро – в 2039 году.

"Конечно, в последующие года полнолуние будет в октябре, но не на Хэллоуин", – отмечает эксперт.