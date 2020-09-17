На аукционе продадут полный скелет тираннозавра рекса по имени Стэн

Тираннозавра по имени Стэн, названного в честь палеонтолога, обнаружившего его кости, выставят на аукционе Christie's в Нью-Йорке 6 октября. Об этом пишет CNN.

За почти полный скелет огромного динозавра, что ходил по Земле 67 миллионов лет назад, планируют выручить от 6 до 8 миллионов долларов.

Первая из его костей была найдена в 1987 году в районе Хелл-Крик, на границе штатов Монтана, Вайоминг и Северной и Южной Дакоты. Повезло палеонтологу-любителю Стэну Сакрисону.

Кости ошибочно идентифицировали, как кости трицератопса, и они лежали в хранилище университета Блэк-Хиллз в Южной Дакоте до 1992 года, когда палеонтологи не поняли их истинное происхождение.

Фото: Christie's Images

Затем потребовалось более 30 000 часов ручного труда, чтобы раскопать и восстановить скелет, состоящий из 188 костей, что делает его одним из самых полных скелетов тираннозавра в мире. С тех пор исследователи обнаружили, что Стэн при жизни пережил перелом шеи, после чего два его позвонка срослись, также были обнаружены следы колотых ран на его черепе и одном ребре, которые могли быть нанесены другим тираннозавром.

Стэн весил не менее восьми тонн, в два раза больше, чем африканский слон, а его рот был полон зубов с зазубренными краями.

"Для нас большая честь выставить Стэна на аукцион, и польщены тем, что нам доверили продажу такого известного динозавра", - сказал Джеймс Хислоп, руководитель отдела науки и естествознания аукциона Christie's и заверил, что до 6 октября, когда состоится аукцион, уникальный скелет будет выставлен в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.