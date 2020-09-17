Глобальная перезагрузка. Изменение климата 200 млн лет назад перекроило жизнь на Земле

Ученые выяснили, что массовое вымирание, вызванное резким изменением климата более 200 млн лет назад, изменило жизнь на Земле и стало началом эпохи динозавров. Об этом сообщает The Guardian.

Международная группа исследователей, на основе геологических свидетельств и окаменелостей, обнаружила, что огромные извержения вулканов на территории современной западной Канады совпали с глобальным вымиранием животных и растений.

Кризис 233 млн лет назад уничтожил большие сегменты жизни на планете, но подготовил почву для динозавров. Также некоторые млекопитающие, крокодилы и черепахи смогли расширить свой ареал.

"Совершенно очевидно, что произошло массовое вымирание, которое мы теперь называем Карнийским плювиальным событием. Вымирание предоставило возможность не только для динозавров, но и млекопитающих, черепах и других", – говорит палеонтолог из Бристольского университета Майк Бентон.

Автор исследования из Университете Лидса Якопо Даль Корсо отмечает, что извержение вулканов вызвало неоднократные всплески глобального потепления. Ученый проследил их происхождение до запада Каналы, где во время извержений триасового периода вулканический базальт сформировал большую часть западного побережья Северной Америки.

Изменение климата и вызванные им сильные дожди, возможно, вначале помогали развитию жизни. Но условия стали экстремальными, и за ними последовал продолжительный засушливый период. Пышная растительность, такая как семенные папоротники, отмерла и была менее обильными хвойными деревьями. Авторы выяснили, что мелкие растения и многие виды травоядных вымерли.

Неизвестно, почему динозавры так хорошо перенесли кризис, но окаменелости показывают, что многие виды распространились на новые территории. Другая волна травоядных зверей, таких как 4-тонный платеозавр нашла новый дом на территории современных Германии, Южной Америки и на юге Африки.

Массовое вымирание, которое входит в "большую пятерку", зарегистрированную за последние 500 млн лет, сильно ударило и по океанам. В этот период была уничтожена примерно треть морской жизни. Разрушение расчистило путь современным коралловым рифам и группам планктона, поскольку жизнь на Земле перезагрузилась, отмечают авторы.