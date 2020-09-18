Исход из Африки: в Саудовской Аравии нашли человеческие следы возрастом в 120 тысяч лет

Ученые из института им. Макса Планка в Германии обнаружили следы древних людей в пустыне Нефуд, в Саудовской Аравии. Они зафиксировали их на маршруте, по которому группа homo sapiens оставила Африку и перешла в Европу. Об этом пишет Sciencemag.

Палеонтологи использовали технологию оптически стимулированной люминесценции, что позволило установить рост и вес людей по их следам. Последние зафиксированы на маршруте, по которому группа homo sapiens оставила Африку и перешла на территорию современной Европы.

Следы и место стоянки обнаружили в северной части Саудовской Аравии, причем люди находились здесь недолго. Они остановились у водоема, их следы находятся рядом со следами многочисленных животных, который приходили сюда на водопой.

Эти древние следы служат редким свидетельством того, когда и где древние люди когда-то населяли Аравийский полуостров. "Это первые подлинные человеческие следы в Аравии", - говорит археолог и руководитель группы Майкл Петраглиа.

Петраглиа с коллегами более десяти лет изучали Аравийский полуостров, используя спутниковые снимки и отправляясь в наземные экспедиции. Им удалось идентифицировать десятки тысяч древних пресноводных озер, в том числе одно в пустыне Нефуд, получившее название "Алатар", что означает "след" по-арабски. Здесь они заметили сотни следов на сильно вытоптанной поверхности дна озера, которые обнажила недавняя эрозия. Почти 400 следов были оставлены животными. Среди них дикий осел, гигантский буйвол, слоны и верблюды.

Ученые предполагают, что древние homo sapiens могли охотится тут на буйволов и верблюдов, чтобы запастись провизией в дорогу.

Только семь следов были идентифицированы, как следы человека. По наличию анатомических признаков путешественников можно отнести больше к современным людям, чем к неандертальцам. К тому же в то время неандертальцы отсутствовали на Ближнем Востоке, уверяет доктор Мэтью Стюарт, проводивших анализ следов.

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Аравийский полуостров долгое время считался очевидным маршрутом, по которому первые представители нашего вида вышли из Африки и мигрировали на Ближний Восток и в Евразию. Каменные орудия позволили предположить, что древние люди исследовали Аравийский полуостров в разное время в доисторические времена, когда климат здесь был более влажным, а суровые пустыни представляли из себя зеленые луга, перемежающиеся пресноводными водоемами. Тем не менее, до сих пор исследователям удалось найти только одну человеческую кость (фалангу пальца), возрастом в 88 тысяч лет, как доказательство того, что здесь жили именно предки современных людей, а не представители какого-то рода гоминидов.