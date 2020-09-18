Hubble сделал новые "радужные" снимки Юпитера и увидел приближающуюся бурю

На новом снимке космического телескопа Hubble самая большая планета Солнечной системы Юпитер запечатлена в удивительно радужных тонах. Об этом сообщает Space.com.

Изображение, сделанное 25 августа, объединяет данные в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Таким образом, ученые получают лучшее представление о массивной атмосфере газового гиганта.

"На этой фотографии части атмосферы Юпитера, которые находятся на большой высоте, особенно над полюсами, выглядят красными из-за того, что атмосферные частицы поглощают ультрафиолетовый свет.И наоборот, области с синим оттенком представляют собой ультрафиолетовый свет, отражающийся от планеты", – говорит член команды Hubble в описании к фото.

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Белое пятно в верхней левой части изображения, которая была замечена недавно, представляет из себя еще одну зарождающуюся бурю на Юпитере. По словам ученых, сгустки за белым шлейфом, похоже, поглощают ультрафиолетовый свет, подобно центру Большого Красного Пятна и более мелкому Красному пятну на планете.

На основании этого, ученые предполагают, что зарождающийся шторм может длиться на планете существенно дольше остальных.

Большое Красное Пятно – самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Это область постоянного высокого давления, которое в два раза превышает земное. Расположенный к югу от экватора вихрь бушует по крайней мере с 1830 года. Скорость ветра в этой области может достигать 6880 км/ч.