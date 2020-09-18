Стоит ли покупать PlayStation 5 на старте продаж?

Уже двенадцатого ноября новейшая консоль PlayStation 5 начнет покорять рынок Северной Америки и близлежащих государств, а спустя неделю, девятнадцатого ноября доберется и до остальной части мира, в том числе и до Украины. Но стоит ли искушенному геймеру сразу же впадать в эйфорию и гнаться за покупкой PS5 в первый же день? Ответ - да, и ниже мы объясним почему!

Что такое PlayStation 5?

Людям, которые только планируют вникать в особенности игровой индустрии и будут делать лишь свои первые шаги в гейминге стоит провести небольшой инструктаж.

PlayStation 5 – это передавая консоль уже девятого по счету поколения игровых приставок, выпускаемая японской компанией Sony. В отличие от своих предшественников эта приставка сможет поразить игроков своей мощной начинкой, а также революционными функциональными и техническими особенностями, которые только начинают внедряться в игры.

Ядром приставки является 8-ядерный процессор AMD Ryzen третьего поколения, который работает на микроархитектуре Zen 2. Частота его составит 3,5 ГГц, что более, чем в полтора раза выше, чем у самой предшествующей консоли PlayStation 4 Pro.

В качестве графического процессора будет использован новейший специализированный чип Radeon Navi, работающий на архитектуре RDNA 2. Сырая производительность таких устройств определяется в терафлопсах и в PlayStation 5 этот показатель равен 10,3. Все в той же PS4 Pro максимальная мощность достигала показателя в 4,2 терафлопса. Столь высокие показатели позволят новой консоли с легкостью реализовать технологию трассировки лучей (реалистичное освещение, детализированные тени и отражения, и потрясающая графика), а также работать в разрешении 8K.

Гордостью приставки должен стать сверхбыстрый SSD-накопитель, объемом в 825 Гб. Этот твердотельный накопитель позволит моментально загружать игры сразу с места сохранения, уберет любые загрузки между уровнями во время игры, а также даст возможность разработчикам совершать миры невероятных размеров и без каких-либо границ.

Среди прочих технических фишек можно отметить быструю память, технологию трехмерного звука, которая только усилит погружение в виртуальный мир, а также стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 4к.

Новых особенностей удостоился и геймпад, который назвали Dual Sense. Он будет обладать супер чувствительными триггерами, которые позволят вам ощущать натяжение тетивы лука в приключенческой игре, или силу нажатия на педаль в гоночном симуляторе.

Почему лучше купить PS5 в первый же день?

Если вы давно мечтали стать обладателем самой мощной игровой консоли и ваши денежные накопления позволяют совершить покупку, то ответ очевиден – PlayStation 5 сможет прослужить вам долгие годы, даря невероятные эмоции от самых передовых и новых технологий.

В этот раз, в отличие от всех прошлых моделей PlayStation, у игроков не будет проблем с нехваткой игр в первый день покупки. Среди новинок, которые предназначены исключительно для PlayStation 5, и выйдут в один день с приставкой, уже числятся такие проекты, как Demon’s Souls, Destruction AllStars, «Человек-паук: Майлз Моралес» и Sackboy A Big Adventure. Более того, на новой системе можно будет поиграть во все купленные вами игры на PlayStation 4, потому что на этой консоле предусмотрена технология обратной совместимости. Поэтому, если вы всегда мечтали сыграть или попросту не успели пройти такие проекты, как God of War, Uncharted 4, Bloodborne и многие другие, то у вас появится шанс сделать этой уже на новой консоли.

Мощная начинка приставки и масса новых технологий в паре с новейшим 4K-телевизором подарят вам кучу положительных впечатлений и эмоций, которые вы вряд ли когда-либо испытывали.

Но самая важная причина - это дефицит устройств, уже известно что, количество устройств в Украинской рознице будет весьма ограничено и если вы не успеете купить PlayStation 5 в первые дни релиза, то скорей всего ждать нормальных цен придется не менее 2-3 месяцев после релиза.

Почему стоит подождать?

Несмотря на сильные аргументы в пользу покупки PlayStation 5, как и при приобретении любой вещи, только входящей в эксплуатацию, стоит быть внимательным с некоторыми деталями.

Несмотря на огромное количество тестирований перед запуском продаж есть небольшая вероятность того, что какая-либо из деталей может быстро износится и выйти из строя преждевременно. Но благо на устройства такого уровня всегда распространяется гарантия и замена каких-либо компонентов будет производиться бесплатно.

Ну и самая банальная причина отложить покупку – это стоимость. На старте продаж на консоль точно не будут действовать какие-либо скидки, и особых «бандлов» (приставка + наборы с различными играми в комплекте) также не стоит ждать с первых дней. Поэтому, если вы понимаете, что не сможете финансово осилить покупку в первый день, то ее, конечно же, стоит отложить, только помните что акции и выгодные предложения начнут появляться не ранее чем через пол года после начала продаж.

Вывод

Если стоимость на приставку покажется вам слишком высокой, то стоит повременить с покупкой, но, если вас отталкивают мысли о том, что вам может достаться бракованная консоль, то лучше сразу их отбросить – шанс этого не достигает даже 0,5%.

Если же ваши финансовые возможности позволяют оформить покупку PlayStation 5 в первый день, то несомненно ее стоит приобрести. Взамен вы получите стабильный 4K-гейминг с 60-ю кадрами в секунду, потрясающую графику с реалистичным освещением и детализированным окружением, эксклюзивные игры, а также необычный опыт взаимодействия с новым высокочувствительным геймпадом.