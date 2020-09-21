Похоронили 2500 лет назад: в египетской пустыне найдены 27 деревянных саркофагов

Археологи нашли 27 деревянных саркофагов, исследуя древний некрополь Саккара, неподалеку от Каира. Возраст находки – более 2500 лет, однако сохранились саркофаги в сухом климате почти идеально. Об этом пишет BBC.

В Министерстве древностей Египта рассказали, что сначала ученые нашли 13 саркофагов, причем все они были захоронены рядом, и кроме самих расписных деревянных гробов были найдены небольшие артефакты, памятные вещицы и религиозные статуэтки. А спустя несколько дней были найдены еще 14 захоронений.

В Министерстве отмечают, что все саркофаги не повреждены и не вскрывались, так что их исследование обещает быть очень интересным.

Место находки тщательно скрывалось, чтобы про него не прознали расхитители гробниц и пока некрополь не посетил министр древностей Халед аль-Анани.

Фото: ‎Ministry of Tourism and Antiquities

Некрополь Саккара находится к югу от Каира и является частью древней столицы Мемфиса, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно здесь расположена знаменитая ступенчатая пирамида фараона Джосера.