Многодетный Юпитер. У газового гиганта может оказаться еще 600 спутников

Новое исследование ученых показало, что вокруг Юпитера может существовать до 600 маленьких "нерегулярных спутников".

В 2018 году было открыто 12 новых спутников Юпитера, в результате чего общее их число достигло 79. Новая опубликованная статья ученых утверждает, что нашла еще несколько сотен, пишет Джейми Картер для Forbes.

Однако стоит отметить, что эти спутники отличаются от "большой четверки" Юпитера ̶ Каллисто, Ганимед, Европа и Ио, которые легко можно увидеть в ночном небе.

Что такое нерегулярный спутник?

Нерегулярный спутник ̶ это небольшой объект, который раньше вращался вокруг Солнца, но в начале истории Солнечной системы был захвачен планетой-гигантом. Эти спутники бывают разными и отличаются от регулярных. Они могут иметь орбиту с большим эксцентриситетом, могут двигаться в обратном направлении, а также иметь орбиту с большим наклоном к экваториальной плоскости. Регулярный спутник ̶ такой же спутник, как и Луна, с относительно близкой к планете орбитой.

Что же обнаружили исследователи?

В статье отмечается, что до 1999 года было известно только девять нерегулярных спутников Юпитера, но с тех пор использование ПЗС-камер привело к открытию еще многих других.

До этого исследования ученые знали про существование у Юпитера 71 нерегулярного спутника, 10 из которых имели нормальные орбиты и 61 ретроградные.

Результаты исследования будут представлены на виртуальном научном конгрессе Europlanet в конце этого месяца.

Как ученые смогли их увидеть?

На самом деле, этого и не было. Они просто признали сам факт их существования.

После поиска и цифровой обработки старых изображений 2010 года с 340-мегапиксельной камеры MegaPrime на телескопе Канада-Франция-Гавайи, на небольшом участке ночного неба вокруг Юпитера они обнаружили 45 ранее неизвестных нерегулярных спутников и вычислили их количество ̶ около 600.

Как докажут существование этих спутников?

Для подтверждения существования, как 45 новых обнаруженных, так и 600 предполагаемых нерегулярных спутников, исследователям потребуются наземные телескопы.

Есть надежда на то, что предстоящая обсерватория имени Веры Рубин сможет подтвердить полученные результаты.

Как увидеть гигантские Галилеевы спутники Юпитера?

Все, что вам нужно сделать для того, чтобы найти Юпитер из северного полушария, это выйти после наступления темноты на улицу и посмотреть на юг.

Затем воспользоваться любым биноклем или небольшим телескопом, с помощью которых вы сможете увидеть огромные Галилеевые спутники: Ганимед, Европа, Каллисто и Ио.