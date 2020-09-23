В Киеве хотят построить первый аэропорт для дронов

Аэропорт обещают построить к 2025 году.

Об этом сообщил руководитель Всеукраинской федерации собственников беспилотников, дистрибьютор DJI в Украине Тарас Трояк.

"У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА", — сказал он.

По его словам, это "амбициозный проект".

"Мы планируем где-то к 2025 году его построить. Пока что бизнес-составляющая там небольшая, но мы смотрим на развитие и понимаем, что это нужно", — уточнил он.

По подсчетам Трояка, в 2020 году рынок БПЛА в Украине будет достигать примерно 500 млн грн.

"В этом году он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым. И в следующем году мы уже надеемся, что рынок будет больше 1 млрд грн", — добавил он.

Отметим, что на данный момент первый в мире аэропорт для беспилотников строится в Китае. Он будет предназнаен для туристических беспилотников. Аэровокзал будет открыт в конце текущего года и сможет принять более двадцати двухместных беспилотных летательных аппаратов. Дроны будут доступны для аренды и совершения туристических прогулок на них. По прогнозам строительной компании четыре посадочных полосы для беспилотников разместятся на крыше трехэтажного здания. Внутри терминала расположатся: комфортный зал ожидания; зона для взлета; зона для посадки дрона.



Напомним, военные испытали новейший украинский беспилотник. В ходе испытаний Spectator-М1 использовался в условиях максимально приближенных к боевым.