Ближе ТВ-спутников. Мимо Земли на рекордно близком расстоянии пронесется астероид

В четверг, 24 сентября, на максимально близком расстоянии от Земли пройдет астероид. Об этом сообщает Space.com.

По данным Центра изучения околоземных объектов (CNEOS) в Лаборатории реактивного движения NASA, астероид не столкнется с нашей планетой. Но, по данным NASA, он пройдет всего в 22 тыс. км от Земли.

Луна находится в среднем на расстоянии 384 000 км от земли, или примерно в 30 земных шарах. Этот астероид пройдет на расстоянии всего в 2,1 земной шар. Это означает, что астероид под названием 2020 SW пройдет даже ближе, чем телевизионные и метеорологические спутники, которые по данным EarthSky, находятся на орбите на расстоянии 35 888 км от Земли.

Ученые пока не установили точный размер астероида, но по данным CNEOS, космический обломок примерно от 4,4 до 9,9 метра в длину. Астероид размером с автобус был обнаружен лишь на прошлой неделе, 18 сентября.

Ожидается, что гравитация Земли изменит курс астероида, когда он приблизится к нашей планете около 14:18 по Киеву. Также в NASA сообщают, что астероид может нанести еще один визит 3 июня 2029 года.

На данный момент астероид движется к Земле со скоростью 27720 км/ч, или 7,7 км/секунду. По мере приближения к Земле астероид станет ярче, но не будет виден невооруженным глазом.