Жизнь на Венере может оказаться земной, – ученые

Новое исследование предполагает, что если на Венере действительно есть жизнь, то она могла прийти с Земли вместе с астероидом. Об этом сообщает Space.com.

Недавно ученые объявили, что в атмосфере Венеры был обнаружен газ, который может указывать на потенциальное существование жизни на планете. Молекулы фосфина были найдены высоко в атмосфере, где температура и давление аналогичны земным.

Команда исследователей заявила, что необычные химические реакции могут быть причиной появления газа. Но также возможно, что газ вырабатывается микробами, парящими в сернокислотных облаках Венеры.

Эти микробы, если они существуют, могут быть частью генеалогического древа земной жизни. В конце концов, много земного материала добралось до Венеры за тысячелетия.

По словам астробиологов, многие виды микробов невероятно выносливы, поэтому некоторые из них, могли пережить трудное межпланетное путешествие. Для отправки земных микробов на Венеру даже не понадобится разрушительное столкновение Земли с астероидом, отмечают ученые.

В новой работе исследовательницы из Гарвардского университета Амир Сирадж и Ави Леб предположили, что астроиду будет достаточно просто пролететь через атмосферу Земли.

Команда сосредоточилась на метеоре, осветившим небо над Западной и Южной Австралией в июле 2017 года. Объект весом 60 кг и шириной 30 сантиметров пролетел через верхние слои атмосферы за 90 секунд, а затем возобновил свой путь в глубоком космосе.

Такие астроиды, пасущиеся в атмосфере Земли, потенциально могут переносить жизнь с нашей планеты в другие миры, утверждают Сирадж и Леб.

Метеор в июле 2017 года, вероятно, собрал около 10 тыс. микробных колоний за время своего пребывания в нашем небе.

"Общее количество (потенциально несущих жизнь) объектов, захваченных эзопланетными системами за время существования Солнечной системы, составляет от 10^7 до 10^9, при этом общее количество объектов, на которых могут существовать живые микробы – от 10 до 1 тыс.", – говорят ученые.

После обнаружения фосфина, ученые подсчитали количество коснувшихся метеоров, пролетевших сквозь земную атмосферу, и попавших на Венеру. За последние 3,7 млрд лет (период, когда пояс астероидов находился в стабильном состоянии) 600 тыс. горных пород пролетели через верхние слои земной атмосферы и упали на Венере. Астроиды провели в глубоком космосе менее 100 тыс. лет – временные рамки, которые под силу преодолеть микробам.

Открытие показывает, что система работает в обе стороны – на Землю жизнь могла прийти с Венеры тем же путем.

Сирадж и Леб не утверждают, что жизнь определенно пришла на Венеру с Земли или наоборот. Но они надеются, что их статья подтолкнет к более тщательному изучению такой возможности.

Теперь, когда ученые заметили биосигнатуру в воздухе Венеры, "пора начать думать, какие каналы могут существовать для обмена жизнью между двумя близкими планетами", отмечает Сирадж.