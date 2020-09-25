Теория гигантского удара. Ученые получили доказательство гипотезы о происхождении Луны

Ученые обнаружили лунных породах новые доказательства того, что Луна могла образоваться после того, как планета размером с Марс врезалась в протоземлю более 4 млрд лет назад. Об этом сообщает Space.com.

Команда под руководством NASA исследовала лунные камни, привезенные на Землю астронавтами Apollo более 50 назад. Изучая образцы с помощью передовых инструментов, недоступных исследователям в 1960-х и 1970-х годах, команда обнаружила дополнительные доказательства "теории гигантского удара". Ученые сосредоточили свое внимание на количестве и типе хлора в породах.

Исследователи обнаружили, что на Луне более высока концентрация "тяжелого" хлора по сравнению с Землей, на которой больше "легкого" хлора. Термины "тяжелый" и "легкий" относятся к разновидностям атома хлора, который содержат разное количество нейтронов.

Вскоре после гигантского столкновения большая часть Земли осталась на прежнем месте, но ее осколки и часть второй планеты, объединились, чтобы сформировать Луну. Оба тела вначале содержали семь легких и тяжелых изотопов хлора, но эта смесь начала меняться по мере того, как земная гравитация воздействовала на Луну.

По мере того, как космические тела продолжали принимать новую форму после столкновения, Земля притягивала более легкий хлор к себе, оставляя более тяжелый на Луне. В результате на Луне не осталось легкого хлора по сравнению с более тяжелым изотопом.

"Существует огромная разница между современным составом Земли и Луны, и мы хотели знать, почему. Теперь мы знаем, что Луна отличалась с самого начала и это, вероятно, из-за теории "гигантского удара", – говорит соавтор исследования Джастина Саймона.

Исследование дополняет растущий список химических свидетельств в поддержку гипотезы гигантского удара, которая была впервые предложена несколько десятилетий назад.