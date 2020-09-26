Ученые выяснили, существует ли угроза радиации для длительных миссий на Луну

Китайский спускаемый аппарат Chang’e 4 провел первые подробные измерения интенсивности радиации на поверхности Луны. Об этом сообщает Science.

Согласно полученным результатам, уровень радиации на поверхности спутника Земли является безопасным для будущих миссия на Луну. Результаты исследования также дают лучшее представление о том, какие защитные экраны понадобятся будущим экипажам.

Соавтор работы физик из Кильского университета Роберт Виммер-Швайнгрубер утверждает, что доза радиации на Луне примерно в 5-10 раз превышает ту, что получают пассажиры межконтинентального рейса из Нью-Йорка во Франкфурт, Германия.

Несмотря на то, что радиация высока по земным меркам, но она вписывается в стандарты NASA. Космическое агентство запрещает увеличивать риск смерти астронавтов от рака более чем на 3%, и этот уровень не превышается.

Более того, исследователи подсчитали, что лунные базы, покрытые как минимум 50 см лунного грунта, будут эффективно защищать от радиации. Более глубокое укрытие, защищенное примерно 10-метровой толщей воды, будет достаточным для защиты от случайных солнечных штормов, которые могут вызывать резкие скачки радиации.

Ученые утверждают, что если астронавты будут жить на экранированных базах, они смогут проводить до 6-ти месяцев на Луне, не превышая норм NASA.