Космический телескоп Cheops отыскал экзопланету, где железо превращается в газ

Первые результаты миссии космического телескопа ESA Cheops показали, что одна из самых горячих экзопланет расположена в 322 световых годах от Земли в созвездии Весов. Тмепература на планете настолько высока, что железо превращается в газ. Об этом сообщает New Atlas.

На данный момент было обнаружено и подтверждено более 4 тыс. экзопланет, и еще тысячи кандидатов ожидают подтверждения. Это не только изменило представления о количестве планетарных систем в галактике, но и продемонстрировало самые странные из них.

В качестве примера ESA приводит экзопланету WASP-189 b, за которой наблюдал телескоп, когда начал свою работу в январе 2020 года.

Планета оказалась в 1,6 раза больше Юпитера и в 20 раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Звезда же очень молодая и горячая, которая светится синим светом. Звезде всего 730 млн лет и она в 2,4 раза шире Солнца и вращается так быстро, что деформируется на полюсах.

Обнаруженная звезда на 2200 °C горячее Солнца, а температура на планете достигает 3200 °C. Для сравнения, температура кипения железа составляет 2862 °C, а это означает, что металлы, такие как железо, плавятся и становятся газом на планете.

Помимо высокой температуры, WASP-189 b необычна тем, что не вращается близко к экватору своей звезды. Вместо этого, она вращается под углом, проходя почти над полюсами. Ученые считают, что орбита планеты была изменена столкновением с другой планетой или звездой.

"Телескопу Cheops предстоит сыграть уникальную в изучении таких экзопланет. Он будет искать транзиты планет, которые были обнаружены с Земли и определять более точные характеристики планет. Отслеживая экзопланеты на их орбитах с помощью Cheops, мы можем сделать первый шаг к характеристике их атмосферы и определению наличия и свойств любых существующих облаков", – говорит научный сотрудник проекта Кейт Исаак.