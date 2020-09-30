В Telegram-каналах можно будет оставлять комментарии

Отец-основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о запуске функции комментариев в каналах.

"Сегодня мы добавляем встроенную функцию комментариев в каналах. После обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе и в этом", – написал он. И добавил, что в течение следующих 10 дней будет публиковать в своем телеграм-канале материалы, чтобы опробовать эту функцию.

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Комментарии будут похожи на групповой чат. Фактически, все они размещаются в группе, прикрепленной к каналу.

Это дает много возможностей как для комментаторов (например, добавление голосовых сообщений, стикеров, GIF и т. д. к комментариям), так и для администраторов (например, ограничение каких-либо видов сообщений) – считает Дуров.

Напомним, ранее Telegram добавил функцию видеозвонка. Пока она доступна в тестовом режиме, и воспользоваться ей могут только владельцы iPhone.

Также Дуров призвал пользователей отказаться от установки приложений из Google Play и App Store. Причиной он назвал комиссию в 30%, которую платят разработчики с покупок в мобильных приложениях, установленных через эти магазины.