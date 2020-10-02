Пандемия затмила Титан. NASA отложило запуск аппарата Dragonfly на спутник Сатурна

NASA отложило запуск своего винтокрылого летательного аппарата Dragonfly на Титан на 12 месяцев. Об этом сообщает The Guardian.

Ссылаясь на бюджетное давление, вызванное пандемией коронавируса, отдел планетологии NASA теперь нацелен на 2027 год, чтобы запустить миссию на спутник Сатурна Титан.

Титан является уникальной целью для миссии, так как это единственная луна в Солнечной системе, которая обладает плотной атмосферой. Его богатая азотом атмосфера содержит облака метана, которые могут выпадать в виде дождя или даже снега.

Другие органические молекулы в его атмосфере заставили ученых предположить, что Титан может походить на Землю миллиарды лет назад, еще до зарождения жизни. Dragonfly предназначен для исследования Титана, которые возможно, могут пролить свет на происхождение жизни на Земле.

Аппарат должен приземлиться в экваториальных дюнных полях луны, известных как регион Шангри-Ла. Используя свои восемь лопастей Dragonfly побывает в десятках мест за 2,7 года работы, преодолевая расстояния более 175 км. Это почти вдвое превышает расстояние, пройденное всеми марсоходами вместе взятыми.

Проект Dragonfly начал реализовываться в июне 2019 года. Его запуск на Титан был запланирован на 2026 год, а прибытие на луну – в 2034 году. Теперь же ожидается, что аппарат доберется до своей цели в 2036 году.