Стартап из Техаса собирается застроить Луну и Марс 3D-печатными домами

Стартап ICON из Техаса, известный своей технологией 3D-печати домов, запустил проект Olympus. Компания собирается разработать систему строительства за пределами Земли. Об этом сообщает Space.com.

По словам представителей стартапа, технология должна будет помочь человечеству колонизировать Луну и Марс.

"С самого основания компании ICON мы думали о строительстве за пределами планеты. Аддитивное строительство и 3D-печать помогут создать лучшее будущее для человечества", – говорит соучредитель и гендиректор ICON Джейсон Баллард.

"Я уверен, что прорыв в строительстве жилья в других мирах обеспечит решение жилищных проблем и на Земле. Это взаимовыгодные усилия", – добавляет Баллард.

Проект Olympus уже получил поддержку от Программы инновационных исследований малого бизнеса, в рамках которой подписал контракт с ВВС США для расширения возможностей своей технологии 3D-печати.

Стоимость четырехлетнего контракта составляет 14,55 млн долларов, из которых 15% выплатит NASA.

Космическое агентство собирается к концу 2020-х годов обеспечить долгосрочное присутствие человека на Луне в рамках своей программы Artemis.

Компания ICON также будет сотрудничать с Центром космических полетов имени Джорджа Маршалла NASA. Там стартап сможет тестировать различные технологии обработки и печати с использованием искусственного лунного грунта. Исследования будут основываться на технологиях компании ICON.

"Мы хотим повысить уровень технологической готовности и испытательных систем, чтобы доказать возможность создания крупномасштабного 3D-принтера, который смог бы напечатать инфраструктуру для Луны или Марса. Команда будет использовать то, что мы называем имитацией лунного грунта, для проектирования, разработки и демонстрации элементов прототипа для полномасштабной системы аддитивного строительства", – говорит заместитель директора Центром космических полетов им. Джорджа Маршалла Корки Клинтон.

Проекту Olympus будут помогать и другие партнеры, такие как две архитектурные компании SEArch + (Space Exploration Architecture) и датская BIG-Bjarke Ingels Group.

"С ICON мы открываем новые горизонты как в материальном, технологическом, так и в экологическом плане. Ответы на наши проблемы на Земли вполне могут найтись на Луне", – отмечает директор BIG-Bjarke Ingels Group Бьярке Ингельс.