Стартап из Техаса собирается застроить Луну и Марс 3D-печатными домами
Стартап ICON из Техаса, известный своей технологией 3D-печати домов, запустил проект Olympus. Компания собирается разработать систему строительства за пределами Земли. Об этом сообщает Space.com.
По словам представителей стартапа, технология должна будет помочь человечеству колонизировать Луну и Марс.
"С самого основания компании ICON мы думали о строительстве за пределами планеты. Аддитивное строительство и 3D-печать помогут создать лучшее будущее для человечества", – говорит соучредитель и гендиректор ICON Джейсон Баллард.
"Я уверен, что прорыв в строительстве жилья в других мирах обеспечит решение жилищных проблем и на Земле. Это взаимовыгодные усилия", – добавляет Баллард.
Проект Olympus уже получил поддержку от Программы инновационных исследований малого бизнеса, в рамках которой подписал контракт с ВВС США для расширения возможностей своей технологии 3D-печати.
Стоимость четырехлетнего контракта составляет 14,55 млн долларов, из которых 15% выплатит NASA.
Космическое агентство собирается к концу 2020-х годов обеспечить долгосрочное присутствие человека на Луне в рамках своей программы Artemis.
Компания ICON также будет сотрудничать с Центром космических полетов имени Джорджа Маршалла NASA. Там стартап сможет тестировать различные технологии обработки и печати с использованием искусственного лунного грунта. Исследования будут основываться на технологиях компании ICON.
"Мы хотим повысить уровень технологической готовности и испытательных систем, чтобы доказать возможность создания крупномасштабного 3D-принтера, который смог бы напечатать инфраструктуру для Луны или Марса. Команда будет использовать то, что мы называем имитацией лунного грунта, для проектирования, разработки и демонстрации элементов прототипа для полномасштабной системы аддитивного строительства", – говорит заместитель директора Центром космических полетов им. Джорджа Маршалла Корки Клинтон.
Проекту Olympus будут помогать и другие партнеры, такие как две архитектурные компании SEArch + (Space Exploration Architecture) и датская BIG-Bjarke Ingels Group.
"С ICON мы открываем новые горизонты как в материальном, технологическом, так и в экологическом плане. Ответы на наши проблемы на Земли вполне могут найтись на Луне", – отмечает директор BIG-Bjarke Ingels Group Бьярке Ингельс.