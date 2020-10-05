Ученые нашли 24 экзопланеты с лучшими условиями для жизни, чем на Земле

Земля не обязательно самое лучшее место для развития жизни во Вселенной. Исследователи нашли 24 планеты за пределами нашей Солнечной системы, на которых условия для жизни более подходящие, чем на Земле. Также некоторые из их звезд возможно, лучше нашего Солнца. Об этом сообщает SciTechDaily.

В исследовании, проведенном учеными из Университета штата Вашингтон, подробно описываются характеристики потенциальных "сверхобитаемых" экзопланет. Среди них есть миры, которые старше, больше, теплее и более влажные, чем Земля. Жизнь также могла бы лучше развиваться на планетах, чьи родительские звезды имеют большую продолжительность жизни, чем Солнце.

По словам ученых, все найденные 24 экзопланеты находятся на расстоянии более 100 световых лет от нас. Но исследование может помочь сфокусировать будущие наблюдения, например, космического телескопа Джеймса Веба или космической обсерватории LUVIOR.

"С появлением следующих космических телескопов мы получим больше информации, поэтому важно выбрать определенные цели. Мы должны сосредоточиться на конкретных планетах, на которых есть наиболее многообещающие условия для сложной жизни. Однако, мы не имеет права застрять в поисках второй Земли, потому что могут существовать планеты более подходящие для жизни, чем наша", – говорит автор исследования из Берлинского технического университета и Университета штата Вашингтон Дирк Шульце-Макух.

Поиски 24 кандидатов велись среди 4500 известных экзопланет за пределами Солнечной системы. Пригодность для жизни не означает, что на планетах определенное есть жизнь, но есть условия, способствующие ее развитию.

Исследователи выбрали системы с планетами земной группы, вращающимися вокруг звезд в пределах обитаемой зоны.

Ученые отмечают, что у нашего Солнца относительно короткая продолжительность жизни – менее 10 млрд лет. Поскольку на появление жизни на Земле ушло почти 4 млрд лет, у многих звезд, похожих на Солнце (G-звезды), могло закончиться топливо, прежде чем появится сложная жизнь.

Помимо изучения систем с более холодными G-звездами, также были проанализированы системы с карликовыми звездами, которые меньше, холоднее и тусклее Солнца. Такие звезды имеют преимущество в продолжительности жизни, которая длится от 20 до 70 млрд лет. Такой отрезок времени дал бы жизни больше времени на развитие до уровня земной. Но для того, чтобы быть обитаемыми, планеты не должны быть слишком старыми, чтобы не исчерпать свое геотермальное тепло и не потерять защитные геомагнитные поля. Земле около 4,5 млрд лет, но исследователи утверждают, что оптимальный возраст планет составляет от 5 до 8 млрд лет.

Размер и масса также имеют значение. Планета на 10% больше Земли должна иметь более пригодную для жизни поверхность. Те планеты, что больше Земли примерно в 1,5 раза будут дольше сохранять внутреннее нагревание за счет радиоактивного распада, а также будут обладать сильной гравитацией, удерживая атмосферу на протяжении более длительного времени.

Вода – ключ к жизни, и авторы утверждают, чем ее больше на планете тем лучше. Особенно, в виде облаков и влаги в воздухе. Более высокая температура, например, на 5 градусов по Цельсию выше земной, будет лучшим условием для жизни вместе с повышенной влажностью. Такое сочетание на Земле чаще всего встречается в тропических дождевых лесах.

Среди отобранных 24 планет ни одна из них не соответствует одновременно всем критериям "сверхобитаемых" планет. Но одна планета все же обладает четырьмя характеристиками, что сразу же делает ее более пригодной для жизни, чем Земля.

"Иногда трудно понять этот принцип сверхобитаемых планет, потому что мы думаем, что у нас лучшая планет. У нас есть множество сложных и разнообразных форм жизни, многие из которых выживают в экстремальных условиях. Они хорошо адаптируются, но это не значит, что мы имеем все самое лучшее во Вселенной", – говорит Шульце-Макух.