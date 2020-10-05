Динозавров убил астероид, но Земля ему в этом помогла, – ученые

Около 66 млн лет назад астероид диаметром 12 км врезался в полуостров Юкатан на территории современной Мексики. Мощный удар испарил камни, поджег леса и создал облако пыли сажи и пыли, которое обволокло и охладило всю планету. Такие экстремальные условия привели к исчезновению 76% видов жизни на Земле, включая динозавров. Об этом сообщает Popular Science.

В новом исследовании ученые выяснили, сколько сажи образовалось от лесных пожаров, а также от более древних материалов, таких как уголь и нефть в породах из ударного кратера Чикшулуб. Химический состав отложений из кратера и двух отдаленных глубоководных участков показал, что первая волна углерода пришла быстро из нагретых ископаемых источников. Сажа от лесных пожаров пришла позже и, возможно, усугубила ситуацию.

"Произошло несколько процессов, повлиявших на вымирание", – говорит геолог из Университета штата Пенсильвания и соавтор нового исследования Шелби Лайонс.

На протяжении десятилетий ученые находили сгоревшие углеродные соединения, захороненные в отложениях со всего мира. Они относились к периоду вымирания динозавров. Среди них были древесный уголь, сажа и химические вещества, называемые полиароматические углеводороды (ПАУ).

"Такие соединения обычно образуются при нагревании. Вы можете их найти, когда жарите мясо на гриле, в выхлопе автомобилей, дыме от лесных пожаров и даже древесном угле", – отмечает Лайонс.

Чтобы выяснить происхождение найденных материалов, Лайонс и ее коллеги исследовали образцы из кратера и двух участков в южной части Атлантического и Индийского океанов.

"Сгоревший материал из горных образований попадает в верхние слои атмосферы Земли в течение несколько часов, тогда как в случае с лесными пожарами это может занять месяцы. Небольшая часть сгоревшего материала исходит от горных пород, но этот материал, судя по всему, был самым губительным", – подытожили ученые.