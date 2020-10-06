Больше Boeing 747. Внушительных размеров астероид пересечет орбиту Земли

Центр исследования околоземных объектов NASA предупредил о том, что 7 октября мимо Земли пройдет астероид размером с самолет Boeing 747. Об этом сообщает NASA Jet Propulsion Laboratory.

Космическое агентство США отслеживает космический осколок 2020 RK2, который в настоящее время находится на траектории полета, пересекающейся с орбитой Земли. Астероид был классифицирован как "астероид Аполлона" – пересекающие орбиту нашей планеты. Его впервые увидели в прошлом месяце.

Скорость движения астероида составляет 6,68 км/с, а его диаметр варьируется в пределах 36-81 метра. Основываясь на полученных данных, космическое агентство США предполагает, что космический камень может быть больше, чем размах крыльев самолета Boeing 747, размер которых составляет почти 68,5 м.

Несмотря на то, что траектория полета астероида пересекает орбиту Земли, астрономы заявили, что он вряд ли врежется в планету. Астероид пролетит мимо Земли примерно в 21:12 по Киеву. В NASA считают, что вероятность столкновения "крайне маловероятна".

Космический осколок пройдет мимо Земли на расстоянии более 3,8 млн километров. Следующий визит 2020 RK2 произойдет в августе 2027 года.

По оценкам NASA, несколько десятков астероидов пролетают около Земли ежегодно. Но большинство из них немного меньше, чем 2020 RK2 и редко сталкиваются с орбитой Земли.