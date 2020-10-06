Парк Юрского периода не за горами. Ученые восстановили ДНК жуков, застывших в древесной смоле

Ученые успешно восстановили ДНК насекомых, пойманных в янтарь. Правда, жуки родом не из юрского периода, а жили на Земле всего ничего – в 2014 году. Об этом сообщает New Atlas.

Вместо воскрешения динозавров исследователи сконцентрировались на том, чтобы выяснить, насколько долго может сохраняться ДНК в янтаре.

На данный момент продолжаются научные дебаты о том, как долго может существовать ДНК в различных формах. Спорные исследования утверждают, что обнаружили ДНК в окаменелостях динозавров возрастом 75 млн лет, но слишком часто подобные открытия оказываются загрязненными гораздо более свежими образцами.

Янтарь же может оказаться более жизнеспособным методом сохранения образцов, поскольку лучше сохраняет мягкие ткани, такие как перья, кожу и даже клетки крови. В 1990-х годах были проведены эксперименты, в которых якобы ДНК древних насекомых была извлечена из янтаря, возраст которого составляет десятки миллионов лет. Но захватывающие открытия не смогли подтвердить в более поздних исследованиях.

Теперь же группа ученых из Боннского университета в Германии пытается выяснить, как долго может сохраняться ДНК. Но вместо того, чтобы начать с очень старых образцов, ученые взяли в работу самые молодые из затвердевшей древесной смолы, которая по сути, еще не успела стать янтарем.

"Вместо того, чтобы искать ДНК в янтаре возрастом 100 млн лет и мечтать о воскрешении динозавров, мы должны начинать поиск у насекомых, пойманных в смолу несколько лет назад. Наши новые результаты показывают, что действительно возможно генетическое изучение организмов, которые оказались в смоле, хотя мы пока не знаем временных рамок", – говорит ведущий автор исследования Дэвид Перис.

Команда работала с двумя кусками смолы с Мадагаскара, которым всего 2 и 6 лет. Они получили образцы от жуков известных, как амброзиевый полосатый листоед. Ученые использовали метод полимеразная цепной реакции (ПЦР). Этот метод позволяет ученым умножить количество генетического материала до уровня, на котором его можно идентифицировать. Такие используются в судебной медицине для сопоставления образцов ДНК с подозреваемыми или в тестах на вирусы, такие как SARS-CoV-2.

Таким образом ученым действительно удалось извлечь ДНК из жуков.

"Этот метод позволил нам выполнить несколько проверок подлинности, чтобы мы могли с уверенностью сказать, что обнаруженная в наших экспериментах ДНК действительно принадлежала жукам из смолы", – говорит ведущий автор Катрин Янссен.

Правда, команда обнаружила, что у насекомых, покрытых смолой, вода держится дольше, чем считалось ранее. Это плохая новость для исследователей, так как вода ускоряет разложение и уменьшает шансы найти ДНК.

В своем исследовании команда обнаружила, что технически возможно извлечь ДНК из смолы. Далее ученые перейдут к анализу более старых образцов с использованием более чувствительных методов секвенирования, чтобы узнать, как долго может сохраняться ДНК.