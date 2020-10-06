Море звезд и 74 экзопланеты. Телескоп NASA сделал годовую панораму ночного неба

Космический телескоп NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) сделал за год 208 изображений северной части неба, запечатлев море звезд и 74 экзопланеты. Об этом сообщает Cnet.

По словам ученых, за два года своей работы TESS сфотографировал около 75% неба. В июле аппарат завершил второй год своей научной деятельности. На снимках телескопа астрономы ищут подходящих кандидатов на экзопланеты, чтобы выяснить, есть ли в этих мирах жизнь. По данным NASA более половины из этих планет-кандидатов находятся в северной части неба.

TESS отыскивает планеты, следя одновременно за несколькими звездами на больших участках неба. Аппарат фиксирует любые изменения яркости звезд. Дело в том, что когда планета движется перед своей родительской звездой, она загораживает часть света.

"На данный момент этот метод оказался наиболее успешной стратегией поиска планет, таким образом удалось найти около три четверти экзопланет из известных 4300. Собранные данные также позволяют изучать другие явления, например, взрывы сверхновых в беспрецедентной детализации", – отмечают в NASA

В первый год своей работы TESS сделал панораму южной части неба. Панорама северной части неба получилась не такой обширной, так как наблюдениям мешал рассеянный свет от Земли и Луны.

Миссия телескопа делит небесное полушарие на 13 частей. Затем аппарат использует четыре камеры для получения изображений каждого сектора в течение примерно месяца. Камеры телескопа в общей сложности содержат 16 датчиков.

В ближайший год TESS будет наблюдать снова за южной частью неба. Он повторно понаблюдает за планетами, найдет новые, а также заполнит пробелы в своем первом исследовании.