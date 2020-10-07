Продолжает бить рекорды. Ученые выяснили, сколько коронавирус живет на коже человека

Согласно новому исследованию японских ученых, коронавирус может жить на коже человека намного дольше, чем другие вирусы. Об этом сообщает Live Science.

По словам ученых, SARS-CoV-2 остается жизнеспособным на образцах кожи человека в течение примерно 9 часов. В это же время, штамма вируса гриппа A (IAV) жизнеспособны на человеческой коже примерно 2 часа.

К счастью, оба вируса можно быстро убить с помощью дезинфицирующего средства для рук. Полученные данные подчеркивают важность мытья рук или использования дезинфицирующего средства.

"Это исследование показывает, что SARS-CoV-2 может иметь более высокий риск контактной передачи, потому что более устойчив на коже человека. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что правильная гигиена рук важна для предотвращения распространения коронавируса", – пишут авторы исследования.

В рамках своей работы ученые из Медицинского университета префектуры Киото в Японии создали модель кожи, используя образцы полученные при вскрытии. Образцы были собраны примерно через день после наступления смерти. Авторы отмечают, что даже через 24 часа после смерти человеческая кожа все еще может использоваться для трансплантации, а это означает, что она сохраняет большую часть своих функций. Таким образом, собранные образцы могут быть подходящей моделью кожи человека, утверждают авторы.

Используя такую модель, ученые выяснили, что SARS-CoV-2 выживает на коже человека в течение 9,04 часов, вирус гриппа А – всего 1,82 часа. Когда эти вирусы были смешаны со слизью, чтобы имитировать выделение вирусных частиц при кашле или чихании, SARS-CoV-2 прожил еще дольше – около 11 часов.

Однако оба вируса были инактивированы на коже через 15 секунд после того, как было использовано дезинфицирующе средство для рук, которое содержало 80% этанола.