Илон Маск предложил американцам и канадцам протестировать интернет Starlink

Илон Маск опубликовал в своем Twitter информацию о том, что узнать, как работает спутниковый интернет Starlink в ближайшее время смогут жители Северной Америки.

"Когда спутники окажутся на своих позициях, мы запустим масштабное публичное бета-тестирование в северной части США и, надеюсь, на юге Канады. В остальных странах тестирование состоится после того, как мы получим разрешение от регуляторов", — написал Маск.

Недавно, 06 октября 2020 года, ракета-носитель Falcon 9 доставила очередную партию спутников Starlink в количестве 60 штук. На сегодняшний день на орбите планеты находятся уже 700 спутников. По словам Маска, такого количества достаточно для обеспечения "приемлемого" сетевого покрытия части территорий планеты.



Данные закрытого бета-тестирования интернета Starlink. (Фото: speedtest.net)



Кстати, закрытое бета-тестирование сети Starlink было проведено в августе 2020 года. Его результаты показали, что скорость закачки достигает 60,24 Мбит/с (в худшем случае — 35,49 Мбит/с), скорость выгрузки составляет 17,7 Мбит/с (4,58 Мбит/с), а задержка — 21 мс. Средняя задержка составила 30-40 мс (в худшем случае — 90 мс).



Напомним: ранее стало известно, что Маск запускает новую партию спутников Starlink и обещает не мешать астрономам.