Взрослеют вместе. Астрономы выяснили, что планеты формируются одновременно со своими звездами

Астрономы нашли убедительные доказательства того, что планеты начинают формироваться, пока молодые звезды все еще растут. Об этом сообщает Phys.org.

Изображение с высоким разрешением, полученное с помощью телескопа ALMA, показывает молодой протозвездный диск с множеством промежутков и пылевых колец. Снимок показывает самый молодой и наиболее подробный пример пылевых колец, действующих как космические колыбели, в которых формируются семена планет.

Международная группа ученых под руководством Доминика Сегура-Кокса Института внеземной физики Общества им. Макса Планка (MPE) вела наблюдения за прото-звездой IRS 63. Система находится на расстоянии 470 световых лет от Земли и расположена в плотном межзвездном облаке L1709 в созвездии Змееносца. Протозвезды возраста IRS 63 покрыты большим и массивным покровом из газа и пыли, из которого питаются протозвезда и ее диск.

В системах старше 1 млн лет после того, как протозвезды закончили собирать большую часть своей массы, остается множество колец пыли. Но IRS 63 отличается, в возрасте всего 500 тыс. лет она уже имеет множество пылевых колец.

"Раньше мы думали, что звезды сначала вступают во взрослую жизнь, а потом становятся матерями планет, которые формируются позже. Но теперь мы видим, что протозвезды и планеты растут и развиваются с ранних лет, как браться и сестры", – говорит Сегура-Кокс.

На самых ранних стадиях формирования планеты формируются из крошечных частичек пыли, отмечают ученые.

"Кольца в диске IRS 63 – это огромные скопления пыли, готовые объединиться в планеты", – подчеркивают авторы исследования.

После того, как пыль соберется в зародыш планеты, он может быть поглощен центральной протозвездой. Но если планеты действительно начинают формироваться очень рано и на больших расстояниях от протозвезды, они могут выжить.

В подтверждение своей теории, группа ученых обнаружила, что в молодом диске IRS 63 находится около 0,5 юпитерианской массы пыли на расстоянии, аналогичном орбите Урана в нашей Солнечной системе.

Ученые отмечают, что требуется не менее 0,03 юпитерианской массы твердого вещества, чтобы сформировать ядро планеты, которая сможет вырасти в полноценного газового гиганта.

"Эти результаты показывают, что мы должны сосредоточиться на самых молодых системах, чтобы по-настоящему понять формирования планет", – говорит член исследовательской команды Хайме Пинеда.

Например, появляется все больше свидетельств того, что Юпитер на самом деле мог сформироваться намного дальше в Солнечной системе, за орбитой Нептуна. Затем Юпитер переместился к своему нынешнему месторасположению. Точно также пыль, окружающая IRS 63 показывает, что существует достаточно материала вдали от протозвезды и на ранней стадии ее роста для формирования планет.