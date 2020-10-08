С июля по сентябрь 2020-го продажи ТВ-панелей в мире достигли исторического максимума

Согласно данным аналитической компании TrendForce, с июля по сентябрь 2020 года в мире было продано более 62 млн телевизоров, передает издание The Verge.

Аналитики отмечают, что такие высокие показатели ранее никогда не фиксировались. И также добавляют, что в прошлом квартале ТВ-панелей было продано на 38,8% меньше. Что касается прошлого года, то в третьем квартале 2019-го в мире продали телевизоров на 12,9% меньше.

Спрос на умные телевизоры вырос на 20% в США и Канаде. Аналитики это связывают с продлением карантинных мер. Также эксперты уверены, что столь сильный всплеск продаж обусловлен запоздавшей отгрузкой телевизоров, ведь многие заказчики не получили их вовремя из-за негативного влияния пандемии на работу магазинов.



Рекордсменом среди производителей стала компания TCL, поставки которой выросли на 52,7% по сравнению с третьим кварталом 2019 года. На втором месте оказалась Samsung нарастив поставки на 36,4%. И замыкает тройку лидеров LG со своими +6,7%.

Представители компаний Samsung и LG заявили, что рост поставок ТВ-устройств, несомненно, повлияет на увеличение прибыли в третьем квартале. Однако согласно данным телеканала CNBC, в третьем квартале доходы Samsung обеспечили не телевизоры, а смартфоны и модули памяти. А новостное агентство Yonhap утверждает, что LG вышла в плюс в третьем квартале благодаря сокращению расходов мобильного подразделения.

В TrendForce прогнозируют, что суммарно за этот год количество проданных ТВ-панелей будет такими же, как и в прошлом году, или даже несколько ниже.

Напомним: ранее стало известно, что Nokia представила линейку самых доступных смарт-телевизоров.