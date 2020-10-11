Американские ученые разработали датчик, который смогут носить бабочки

Для того, чтобы отслеживать состояние окружающей среды в течение многих лет, исследователи из Вашингтонского университета разработали новый крошечный датчик, который можно носить с собой на небольшом дроне или даже на спине насекомого, а затем сбрасывать по мере необходимости, пишет New Atlas.

Очевидно, что существует несколько основных функций, которые необходимы для правильной работы этой системы. Во-первых, необходимо, чтобы вес датчика был достаточно легким, он должен быть надежно прикреплен к транспортному средству до тех пор, пока не будет дана команда "падение", а затем он должен выдержать это падение с высоты, и выполнять все важные функции в течении длительного времени.

Команда учла эти моменты в дизайне. Вся сенсорная система весит всего 98 мг, составляя примерно одну десятую веса маленькой конфеты. Это делает его достаточно маленьким, чтобы крошечный дрон или мотылек без особых проблем могли его переносить.

Датчик закреплен магнитным штифтом и тонкой катушкой из проволоки. Когда настает время "падения", через Bluetooth отправляется команда, запускающая ток, который проходит через проволоку, создавая магнитное поле, которое выскакивает из штифта и освобождает датчик. Он имеет специальный аккумулятор в одном углу, который помогает ему переносить свободное падение.

Будучи самым тяжелым компонентом, аккумулятор вращается и, в сочетании с небольшим общим весом, снижает скорость падения максимум до 17,7 км / ч. Именно это и помогает ему безопасно приземляться с высоты до 22 м.

Оказавшись в безопасности на земной поверхности, датчик начинает анализировать окружающую обстановку, собирая данные о температуре и влажности.

В его комплекте имеются электронные системы, которые позволяют передавать данные по беспроводной сети на расстояние до 1 км, а батарея способна работать до 2,5 лет.

Система была протестирована как на дронах шириной всего 28 мм, так и на спинах живых бабочек, причем каждый из них имел свои плюсы. Преимуществом дронов является то, что ими можно управлять напрямую, однако они имеют ограниченный срок службы батареи. В то время как бабочки могут летать часами и умещаться в гораздо меньших пространствах.

По словам разработчиков эту систему можно использовать для доставки датчиков по всей территории, которую необходимо изучить в течение длительного времени, например, в лесу или на ферме.

Несмотря на захватывающую идею, стоит также учитывать и возникновение некоторых логистических проблем, которые, возможно, потребуется решить. Смогут ли датчики выдержать воздействие стихий? Останутся ли они на месте, если будут просто лежать на земле? И как сильно они могут мешать окружающей среде?

Исследователи признают, что в разработке системы еще предстоит проделать большую работу. Они говорят, что им нужно разработать способ сбора датчиков после того, как их батареи разрядятся, и в конечном итоге заставить их работать от солнечных батарей.

Может быть, немного сложно увидеть конкретный пример использования этой техники, но тем не менее эта идея довольно интригующая.