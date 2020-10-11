Ученые выяснили, как люди могут общаться с кошками

Новое исследование, опубликованное 5 октября в онлайн-журнале Scientific Reports, показывает, что люди, которые используют суживание глаз и медленное моргание, имитирующие "кошачью улыбку", получают больше расположения со стороны своих пушистых питомцев, пишет People. com.

Чтобы выразить свою привязанность и доверие, кошки часто приветствуют людей и других животных медленными подмигиваниями.

"Как человек, который изучал поведение животных и является владельцем кошек, я считаю, что это невероятная возможность показать, что кошки и люди могут общаться таким образом. Это первое исследование, в котором экспериментально изучается роль медленного моргания в общении между кошкой и человеком. Попробуйте расслабить глаза и слегка прищурить их, а затем закройте на пару секунд. Если вы увидите, что животное отвечает взаимностью, то сможете начать своего рода беседу", - сказала профессор Карен МакКомб из Сассекского университета.

Авторы исследования провели научный эксперимент с более чем 40 кошками, суть которого состояла в том, что некоторые исследователи медленно моргали, в то время как другие просто сидели, смотря в сторону. Когда они протянули животным руки, кошки ответили взаимностью только "улыбавшимся" им исследователям.

Другие исследования показали, что кошки также могут улавливать человеческие эмоции и бодаться головой или тереться о кого-то, если им грустно.

Авторы исследования добавили, что мурлыканье по-прежнему остается основным способом общения кошек. Тем не менее, нет окончательного ответа на вопрос, почему кошки медленно моргают.

"Что касается того, почему кошки ведут себя таким образом, можно утверждать, что они развили поведение медленного моргания, потому что люди воспринимали медленное моргание как положительное. Кошки, возможно, узнали, что люди вознаграждают их за реакцию на медленное моргание. Также возможно, что медленное моргание у кошек началось как способ прервать непрерывный взгляд, который потенциально опасен для социального взаимодействия", - заключил доктор Тасмин Хамфри, первый автор исследования.