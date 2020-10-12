Астрономы увидели, как черная дыра превратила звезду в "спагетти"

Астрономам удалось увидеть уникальное зрелище того, как черная дыра разорвала и поглотила звезду. Об этом сообщает Cnet.

Сперва телескопы по всему миру зафиксировали вспышку возле сверхмассивной черной дыры AT2019qiz, расположенной в спиралевидной галактике в созвездии Эридан. Последующие месяцы наблюдений показали, что вспышка была результатом гибели звезды в черной дыре.

"Звезда была разорвана на части, примерно половину ее массы поглотила черная дыра, в миллионы раз превышающая массу Солнца, а другая половина была выброшена наружу", – говорит астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Эдо Бергер.

Произошедшее явление астрономы называют событием приливного разрушения, когда звезда подходит слишком близко к черной дыре и разрывается на части в процессе спагеттификации. По словам ученых, гравитация черной дыры настолько велика, что растягивает абсолютно все в вертикальные, длинные линии, напоминающие спагетти.

Уникальность события также заключается в том, что оно произошло невероятно близко от Земли по космическим меркам. Черная дыра поглотила звезду на расстоянии всего 215 млн световых лет от нашей планеты. Само же событие было зафиксировано достаточно рано, чтобы ученые смогли в деталях рассмотреть поглощение.

Несмотря на яркость таких вспышек, астрономам сложно их исследовать, так как "место преступления" часто закрыто плотной завесой из пыли и облаков. Только сейчас астрономы смогли увидеть, что на самом деле происходит за этой завесой.

"Мы действительно увидели, как поднимается занавес из пыли и облаков, когда черная дыра запускает мощный поток материала звезды со скорость до 10 тыс. км/ч. Уникальный шанс предоставил нам возможность точно определить происхождение материала, затмевающего свет вспышки, а также проследить в реальном времени, как он окутывает черную дыру", – говорит научный сотрудник NASA Кейт Александер.