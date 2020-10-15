В США обнаружили следы доисторической матери, спасавшей ребенка от хищников

В американском штате Нью-Мексико, на дне высохшего озера были обнаружены следы женщины и ребенка, которые, по мнению ученых, убегали от хищников 13 тысяч лет назад. Об этом пишет Daily Mail.

Драма разворачивалась в эпоху плейстоцена. Человек небольшого роста, скорей всего женщина, но, возможно, и невысокий подросток, пересекал илистое русло реки вместе с маленьким ребенком.

Анализ показал, что женщина очень спешила, осознавая опасность, не отклонялась от маршрута, стараясь минимизировать вероятность встречи с дикими зверями, следы которых также были тут найдены. Цепочку следов женщины и ребенка пересекали следы гигантского ленивца и мамонта. То, что женщина почти бежала, ученые выяснили, проанализировав глубину и расстояние между отпечатками ступней.

Также на берегу были найдены следы волков, хищных саблезубых кошек и бизонов.

Профессор Мэтью Роберт Беннет и профессор Салли Кристин Рейнольдс из Борнмутского университета рассказали, что почва была скользкой и влажной, бежать по ней было нелегко, но женщина спешила, на полпути, утомившись, она ненадолго спустила с рук ребенка и рядом с ее следами появились отпечатки маленьких ног.

Куда пара направлялась, неизвестно, но ученые выяснили, что путешествие завершилось успешно. Они нашли следы женщины, когда она возвращалась назад тем же путем, но уже без ребенка, и без своей ноши она шла куда уверенней и быстрей.

"Эти следы рассказывают замечательную историю. Что эта женщина делала тут с ребенком? Куда спешила? Был ли ребенок болен?", - говорит профессор Беннет. Также он считает, что беглецы знали куда направляются и были уверены, что встретят там теплый прием. И хоть женщина знала, что возле реки ее подстерегает опасность, она все равно отправилась в это нелегкое путешествие.