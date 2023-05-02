Просыпаются перед смертью. Обнаружено, что мозг пациентов в коме "оживает", когда они умирают

Новое исследование зафиксировало странную "сознательную" активность мозга, несмотря на то, что пациенты перед смертью не приходили в сознание.

Десятилетиями исследователей привлекает изучение того, что мы испытываем, переживая околосмертный опыт или смерть. Некоторые вспоминают яркие огни в конце тоннеля, другие — ощущение присутствия близких, третьи — будто парят над собственным телом после смерти, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые из Мичиганского университета изучили момент смерти четырех пациентов, которые находились в коме, и не приходили в сознание в момент смерти. Исследователи обнаружили нечто необычное — двое из них продемонстрировали "сознательную" активность мозга, которая предшествовала смерти. Теперь исследователи полагают, что эти результаты дают новое понимание самого процесса смерти человека.

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В ходе исследования ученые использовали ЭЭГ, чтобы наблюдать за активностью мозга четырех пациентов, которые находились в коме и ранее продемонстрировали судороги, что и стало толчком для ученых пронаблюдать за активностью их мозга. Отметим, что все четверо пациентов находились в коме и не реагировали. После получения согласия родственников все они были отключены от системы жизнеобеспечения, что привело к остановке сердца и последующей смерти.

Далее ученые проанализировали полученные данные об активности мозга пациентов с момента прекращения жизнеобеспечения и до момента их смерти. После отключения от аппарата двое из них продемонстрировали увеличение частоты сердечных сокращений наряду со всплеском активности гамма-волн, которые считаются самой быстрой мозговой активностью, и их связывают с сознанием.

По словам руководителя исследования Джимо Борджигини, данные результаты могут свидетельствовать о неком "внутреннем пробуждении" пациентов. Исследователи отмечают, что активность мозга фиксировалась в так называемой самой горячей зоне — области в задней части мозга, которую также связывают с сознательной активностью мозга. Кроме того, ученым известно, что эта область также коррелирует с:

сновидениями;

зрительными галлюцинациями при эпилепсии и других состояниях.

Любопытно, что у двух других пациентов перед смертью не наблюдалось такой же "сознательной" активности мозга и увеличения частоты сердечных ритмов.

По словам Борджигини, невозможно точно установить с чем связана подобная активность головного мозга. Предположительно, это могла быть активация внутреннего скрытого сознания, пробуждение воспоминаний о прошлом или таинственный механизм "выживания мозга". Чтобы понять это, по мнению исследователей, потребуются дополнительное время и исследования.

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