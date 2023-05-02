Эш всех зарежь. Появится ли в Mortal Kombat 12 главный герой из "Зловещих мертвецов"

Слухи о том, что в игре появится новый персонаж Эша Уильямса ведутся уже давно.

В преддверии презентации Mortal Kombat 12, которая может состояться уже в мае, снова поднялся вопрос о том, какой новый персонаж появится в культовом файтинге, пишет Comicbook.

Пока не ясно, где и когда будет представлена игра, но уже известно, что в ней не будет "приглашенного персонажа", который был в конечном итоге, исключен из Mortal Kombat 12.

Еще несколько лет назад в Сеть попал список для Mortal Kombat 11, который оставила сама компания-разработчик NetherRealm Studios. Разработчики оставили в файлах имена персонажей, которые со временем действительно появлялись в культовой игре, все кроме Эша Уильямса из "Зловещих мертвецов".

Предполагается, что заминка с появлением Эша в Mortal Kombat произошли из-за проблем с лицензированием, но планы ввести персонажа в игру не отменяли до недавнего времени.

В подтверждение этому актер сыгравший Эша Уильямса Брюс Кэмпбелл высказал против такой идеи. Он считает, что его персонаж должен появляться только в играх, созданных по мотивам "Зловещих мертвецов".

"Я не хочу, чтобы Эш появлялся в чужих играх. Другие персонажи, такие как Фредди и Джейсон, должны быть в игре "Зловещие мертвецы". Вы должны иметь возможность поиграть за Фредди, поиграть за Джейсона, а потом Эш должен сразиться со всеми этими парнями", — заявил актер.

Кэмпбелл не конкретизировал, что речь идет о Mortal Kombat, но подчеркнул, что "не заинтересован в том, чтобы одалживать Эша".

В любом случае, Кэмпбелл не владеет правами на персонажа фильмов, но без его согласия, вряд ли Эш Уильямс появится в игре. Даже если это каким-то образом произойдет, то скорее всего, персонаж будет иметь другой голос и возможно, другое лицо.