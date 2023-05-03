Окаменелости возрастом 180 млн лет: как останки древних морских гадов сохранились до наших дней

Недавнее исследование, проведенное учеными Техасского университета в Остине и их коллегами, раскрывает удивительные детали минерального состава окаменелостей из сланцев Посидонии в Германии.

Сверкающие, как золото окаменелости, уже давно стали геологической легендой. Но, как оказывается, золотистый оттенок некоторых из них действительно не является золотом. Недавнее исследование выявило, что окаменелости из немецкого сланца Посидония, одни из наиболее сохранившихся в мире образцов морской жизни раннего юрского периода, получили свой отблеск благодаря сложной смеси минералов, пишет Phys.org.

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Ведущий исследователь Дрю Масценте, бывший доцент Корнельского колледжа и бывший постдокторант Школы Джексона, и его команда использовали сканирующие электронные микроскопы для изучения химического состава десятков образцов. Окаменелости из сланца Посидония, датируемые 183 миллионами лет назад, включают эмбрионы ихтиозавров, чернильных кальмаров и омаров.

Исследователи обнаружили, что окаменелости состоят в основном из фосфатных минералов, а желтый кальцит придает им золотистый блеск. Удивительно, но пирит, или "золото дурака", отсутствовал в образцах, даже в тех, которые казались золотыми.

Это открытие меняет наше представление о знаменитом месторождении ископаемых. В прошлом считалось, что для исключительной сохранности окаменелостей необходима аноксическая среда, то есть среда без кислорода.

Результаты исследования противоречат давним теориям об условиях, необходимых для исключительной сохранности окаменелостей в Посидонии Фото: Rowan Martindale/ The University of Texas at Austin Jackson School of Geosciences

Однако исследование показывает, что аноксия лишь создавала условия для окаменения, сдерживая разложение и хищников. Потребовался импульс кислорода, чтобы запустить химические реакции, необходимые для окаменения, что привело к улучшению сохранности.

Присутствие пирита и фосфата в разных местах на образцах имеет большое значение, так как дает представление о среде окаменения. Пирит образуется в аноксической среде, в то время как фосфатные минералы требуют кислорода. Исследование предполагает, что кислород, наряду с сопутствующими минералами, сыграл решающую роль в усилении блеска окаменелостей, а также в их сохранении.

Результаты исследования противоречат давним теориям об условиях, необходимых для исключительной сохранности окаменелостей в Посидонии. Долгое время считалось, что аноксия вызывает исключительную сохранность, однако она помогает сделать среду благоприятной для более быстрого окаменения, что приводит к сохранности, но именно насыщение кислородом способствует сохранности.

В итоге исследование проливает свет на сложные химические взаимодействия, которые приводят к сохранению окаменелостей. А для тех из нас, кого давно привлекает блеск окаменелостей, это напоминание о том, что не все, что блестит, является золотом.

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