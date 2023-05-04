Световой меч на тапок меняй. В Star Wars Jedi: Survivor добавили режим для джедаев с арахнофобией (фото)

Пользователи, которые боятся пауков, теперь могут их видоизменить в самой игре.

Игра Star Wars Jedi: Survivor может похвастаться действительно большим количество настроек специальных возможностей, начиная от палитры цветов до сложности игры, пишет Distractify.

Среди таких специальных возможностей оказалась одна, которая похоже, не была предусмотрена еще ни одни разработчиком игр. Star Wars Jedi: Survivor предусматривает активизацию безопасного режима для людей, которые страдают от арахнофобии.

Как включить безопасный режим арахнофобии в Star Wars Jedi: Survivor

В меню общих настроек игры нужно найти вкладку "Доступность" (Accessibility), которую необходимо прокрутить немного вниз и выбрать необходимый режим.

"У меня нет арахнофобии, но мне действительно нравится такая дополнительная возможность в игре. Никогда раньше не видел ничего подобного в играх", — написал один из пользователей Reddit.

Отмечается, что безопасный режим для арахнофобов можно включать и отключать в любой момент игры. Он будет изменять внешний облик пауков в некоторых зонах игры.

Фото: Star Wars Jedi: Survivor

Помимо того, что специальный режим меняет внешний облик противников-пауков, он также влияет на количество врагов, появляющихся в зоне. Согласно скриншотам из игры, режим арахнофобии разбивает пауков на полигональные структуры, чтобы они не выглядели как пауки.

Фото: Star Wars Jedi: Survivor

Несмотря на свой нелепый облик, видоизмененный пауки будут наносить все тот же урон с аналогичными схемами атак с тем же запасом здоровья. Словом, разработчики позаботились о том, чтобы игроки с арахнофобией ни чего не потеряли в игре.

Напомним, что игра Star Wars Jedi: Survivor уже доступна для PS5, Xbox Series X/S и ПК.