Избавит от старения и деменции. Ученые связывают снижение мышечной силы с признаками болезни

Недавние исследования показывают, что снижение мышечной силы и подвижности может являться ранним признаком деменции.

Общеизвестно, что с возрастом наша мышечная сила и подвижность уменьшаются. В конце концов, это усложняет повседневную деятельность. Однако недавнее исследование Университета Эдит Коуэн (ECU) пролило свет на зловещую проблему здоровья, связанную со старением: деменцию в позднем возрасте, пишет SciTechDaily.

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Научно-исследовательский институт питания и инноваций в области здравоохранения и Центр точного здоровья при ECU совместно с Университетом Западной Австралии изучили связь между функцией мышц и деменцией. Они обследовали более 1000 женщин со средним возрастом 75 лет, которые участвовали в Пертском продольном исследовании старения женщин.

Команда измеряла силу хвата женщин и проводила тест на хронометраж рабочего времени (TUG), который включает в себя вставание со стула, прохождение трех метров, разворот и возвращение в исходное положение. Они повторили эти тесты через пять лет, чтобы проследить за потерей работоспособности.

В течение следующих 15 лет почти у 17 процентов женщин были выявлены случаи деменции, которые классифицировались как госпитализация или смерть, связанные с деменцией. Команда обнаружила, что более низкая сила хвата и медленное выполнение TUG являются значительными факторами риска развития деменции, независимо от генетического риска и факторов образа жизни, таких как курение, употребление алкоголя и уровень физической активности.

У женщин с самой слабой силой хвата вероятность развития деменции в позднем возрасте была более чем в два раза выше, чем у женщин с самой сильной силой хвата. Аналогичная связь выявилась между показателями TUG и деменцией: самые медленные в тесте TUG более чем в два раза чаще сталкивались с деменцией, чем самые быстрые. Кроме того, снижение показателей через пять лет было связано с большим риском развития деменции.

Старший исследователь доктор Марк Сим считает, что сила хвата, которую можно легко измерить с помощью портативного устройства, известного как динамометр, может быть показателем здоровья мозга из-за совпадения когнитивного и двигательного спада.

Он полагает, что включение тестов на мышечную функцию в скрининг деменции может помочь специалистам здравоохранения выявить людей с высоким риском, которые могут извлечь пользу из программ первичной профилактики, таких как здоровое питание и физически активный образ жизни.

В целом, результаты исследования позволяют предположить, что если мы сможем остановить снижение мышечной силы и подвижности, связанное со старением, мы сможем предотвратить развитие деменции в позднем возрасте. Доктор Сим подчеркивает, что в этой области необходимы дальнейшие исследования, однако в выявлении ранних признаков деменции достигнут обнадеживающий прогресс.

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А также мы рассказывали о неотложной потребности в исследованиях. Ученые обнаружили, что когнитивное снижение влечет за собой не только деменцию.

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