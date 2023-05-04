"Потускнело с возрастом". Люди верят, что в молодости солнце было другого цвета и формы

Похоже жители нашей планеты и правда верят, что за последнее время небесное светило не только стало более тусклым, но и изменило свою форму.

Интернет дал жизнь еще одной теории заговора — на этот раз люди оказались сбиты с толку заявлением о том, что за последние несколько десятилетий наше солнце не только изменило свой цвет, но и форму. Несколько крайне сбитых с толку людей даже посвятили этому наблюдению целый тред в Твиттере, пишет IFLScience.

Пользователи Сети уверяют, что всего несколько десятилетий назад солнце было ярким и желтым, а сегодня "его совсем не узнать" — стало белым. Одним из пользователей даже пошутил, что в последний раз ему доводилось видеть "желтое солнце лишь в "Телепузиках".

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В поддержку "теории о недостаточно желтом солнце" выступил писатель и режиссер Джей Уайднер. В 2017 году он заявил, что в его детстве солнце в действительности было желтым, а теперь оно "просто белое". Он также отметил, что эту информацию может подтвердить любой его сверстник.

Ученые решили поставить точку в этих спорах и пролить свет на то, какого цвета в действительности солнце. По словам исследователей, и это подтвердит бывший астронавт NASA Скотт Келли, если взглянуть на Солнце сверху атмосферы, оно в действительности кажется белым.

Это связано с тем, что свет, излучаемый Солнцем, содержит все длины волн, включая все цвета видимого спектра. Это значит, что мы воспринимаем его как белый. Когда свет Солнца попадает в нашу атмосферу, свет синего спектра рассеивается более эффективно, чем красный свет. При этом с меньшим количеством синего света, попадающего на наши глазные яблоки, мы будем воспринимать Солнце слегка желтоватым. Простыми словами, чем больше атмосферы проходит свет, например во время заката и рассвета, тем больше рассеивается синего, а следовательно, тем чаще солнце будет казаться более желтым или даже красным.

Это работает и в обратную сторону, если солнце будет находиться прямо над вами, вы, вероятно, будете воспринимать его более белым, поскольку синего света меньше атмосферы, сквозь которую он рассеивается, чтобы достичь наших глаз.

Ученые отмечают, что вера в то, что солнце было более желтым и ярким в вашем детстве, может быть связана с ностальгией. По этой же логике, вы будете считать, что трава была зеленее, а какие-то продукты вкуснее. Исследователи полагают, что в эти моменты, мы, как правило, вспоминаем красивый закат и яркое солнце, а вовсе не обычный день.

К слову, чтобы окончательно запутать всех, можно и вовсе заявить о том, что наше Солнце в действительности излучает зеленый свет. Так, по информации NASA, Солнце излучает энергию на всех длинах волн, от радио до гамма-излучения. Но оно излучает большую часть своей энергии, около 500 нм, что, на самом деле, близко к сине-зеленому свету, а потому можно сказать, что наше солнце на самом деле сине-зеленое.

Однако, поскольку Солнце излучает все длины волн, а не только сине-зеленый, когда этот спектр попадает в наши глаза, мы все равно видим его белым.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, каков на самом деле истинный цвет земного неба.