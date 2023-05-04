Ученые назвали эффективный способ предотвратить деменцию: потребуется кто-то очень особенный

Как свидетельствуют результаты, речь не обязательно идет о браке или отношениях.

Еще в 2020 году ученые провели исследование и обнаружили, что около 4% случаев деменции во всем мире связаны с социальной изоляцией. Тогда ученые заявили, что наши отношения чрезвычайно важны для нашего эмоционального здоровья. Однако до сих пор было не ясно играет ли значение тип отношений и сколько именно взаимодействий нам нужно, чтобы они приносили пользу, пишет WAtoday.

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На этот раз ученые из Университета Нового Южного Уэльса провели обширный метаанализ 13 продольных исследований со всего мира. В общей сложности в них приняли участие почти 40 000 человек в возрасте от 65 лет и старше. Анализируя работу коллег ученые обратили внимание на такие аспекты, как:

тип отношений;

социальная поддержка;

наличие кого-то, кому можно довериться.

Результаты исследования свидетельствуют, что регулярные встречи с семьей или друзьями, раз в месяц или неделю, способны снизить риск развития деменции почти вдвое. Однако на этот раз ученые также заметили, что тип отношений также имел значение.

По словам ведущего автора исследования, клинического психолога и исследователя Центра старения мозга, доктора Сураджа Самтани, они с коллегами обнаружили, что наличие доверенного лица в действительности было крайне мощным фактором для снижения риска развития слабоумия. Ученые отмечают, что дело было не только в регулярных встречах и их частоте, но и в том, есть ли у вас кто-то, кому можно открыть свое сердце и душу.

Любопытным оказался и тот факт, что брак и отношения снижали риск развития деменции лишь в азиатских странах. Напротив, в западных когортах, брак вовсе не являлся важным предиктором. Однако регулярное участие в жизни общества и чувство социальной поддержки были важны.

По словам эксперта по социальному познанию и деменции в Сиднейском университете, доцента Фионы Кумфор, все больше людей признают, что невозможно использовать одинаковый подход для разных культур. В действительности люди могут получать пользу от разных видов поддержки в зависимости от культуры и страны, в которой они живут.

По словам другого соавтора исследования Сали Махалингама, хорошие социальные связи в действительности связаны с уменьшением негативного воздействия стресса за счет подавления реакции нашего организма на него. Стресс же может негативно влиять на нашу память и когнитивные функции. В то же время социальные связи, вероятно, увеличивают и поддерживают когнитивный резерв. Простыми словами, мы получаем больше ресурсов для выполнения обычных функций мозга даже перед лицом хронического стресса.

Существует также эффект социального заражения, когда мы перенимаем привычки здоровья тех, кто нам ближе всего. Если они ходят пешком, ездят на велосипеде или ходят в спортзал, мы, скорее всего, тоже будем заниматься этим.

Резюмируя, ученые пришли к выводу, что для долголетия чрезвычайно важно участие в сообществе и жизни с другими людьми. Отметим, что деменция затрагивает около 44 миллионов человек по всему миру, а уже к середине столетия этот показатель, по прогнозам исследователей, утроится по мере старения населения планеты.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.