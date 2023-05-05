Жидкое или твердое ядро. Ученые выяснили, что находится внутри Луны

Новое исследование может положить конец давним спорам ученых о том, каким является ядро Луны – твердым или расплавленным.

Ученые долгое время пытаются найти точный ответ на вопрос о том, что из себя представляет ядро Луны. Хотя было проведено немало исследований на эту тему, все же данный вопрос остается открытым. Авторы нового исследования считают, что их результаты могут положить конец давним спорам о том, является ли ядро Луны твердым или жидким. Дело в том, что ученые нашли, как они считают, точный ответ, пишет ScienceAlert.

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Сейчас планетологи, чтобы получить представление о внутренней структуре тех или иных объектов в Солнечной системе используют сейсмические волны. Когда эти звуковые волны, которые создают землетрясения, отражаются от разных внутренних частей планеты или спутника, дает возможность понять, что находится в недрах небесного тела и какой состав имеют эти внутренние структуры.

Основываясь на данных, собранных еще в рамках миссии "Аполлон" ученые пришли к выводу, что ядро Луны имеет внешнюю жидкую расплавленную оболочку. Но что находится внутри? Жидкое или твердое внутренне ядро? Предварительные данные полностью согласуются и с тем, и другим вариантом.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, группа французских ученых решила разобраться с этим вопросом и выяснить, что же из себя представляет самое внутренне ядро Луны. Для этого они собрали огромное количество данных, собранных за десятилетия разными космическими аппаратами. После этого ученые создали моделирование с разными видами ядра Луны, чтобы найти самое лучшее соответствие имеющимся данным.

В результате ученые выяснили, что ядро Луны очень похоже на ядро Земли. Оно действительно имеет внешнюю жидкую расплавленную оболочку, но внутри находится не расплавленное, а твердое внутренне ядро. Ученые считают, что внешнее ядро имеет диаметр примерно 720 км, а внутреннее ядро – примерно 516 км. Для сравнения, диаметр Луны составляет почти 3,5 тысяч км.

ученые выяснили, что ядро Луны очень похоже на ядро Земли Фото: NASA

Также, как показывает исследование, внутреннее ядро Луны, которое является твердым шаром, имеет почти такую же плотность, как и железо. Ученые оценили плотность внутреннего ядра спутника Земли в примерно 7822 кг на кубический метр.

Самое интересное, что еще 12 лет назад группа ученых из NASA уже предположила, что внутренне ядро Луны является твердым, имеет плотность примерно 8 тысяч кг на кубический метр, а его диаметр составляет примерно 480 км.

Авторы нового исследования, указывают на то, что они не только подтвердили предыдущее догадки, но и дали более точные оценки основным характеристикам ядра Луны. Это открытие также важно и для лучшего понимания эволюции нашего спутника.

Более 4 млрд лет назад, вскоре после появления, наш спутник имел сильное магнитное поле, как и Земля. Но примерно 3,2 млрд лет назад это магнитное поле стало уменьшать свою мощность и позже исчезло. То из чего состоит лунное ядро имеет важное значение для пониммания того, как и почему исчезло магнитное поле Луны, говорят ученые.

Теперь осталось только подтвердить результаты нового исследования на месте. Учитывая, что NASA отправит первых в 21 веке астронавтов на Луну уже через 2 года, ученые смогут получить новый набор сейсмических данных, учитывая значительный прорыв в развитии технологий. Но ученые считают, что скорее всего их результаты очень близки к истине.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что один из квазиспутников Земли на само деле является обломком, отколовшимся от Луны.

Также Фокус писал о том, что китайский орбитальный аппарат сделал наиболее полную карту Марса на основе тысяч изображений поверхности планеты.