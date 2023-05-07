Неожиданные виновники: как предотвратить запах из холодильника и морозильной камеры

Холодильники часто рассматривают как надежный способ сохранить продукты свежими и защищенными от порчи в течение длительного времени. Однако неприятные запахи из морозильной камеры могут иногда разрушить эти ожидания.

Первый холодильник создал Томас Мур в 1803 году. Его целью стало — поставки сливочного масла в Вашингтон. Сегодня эти незаменимые устройства помогают хранить разнообразные продукты свежими гораздо дольше, однако часто приходится бороться с неприятными запахами из морозильных камер. Как именно, пишет IFLScience.

Одной из основных причин неприятного запаха из холодильника является наличие микробов, включая бактерии, дрожжи и плесень. Хотя замораживание может замедлить рост большинства распространенных микробов, некоторые из них все же процветают, если температура поднимается выше -18℃ (рекомендуемая температура для холодильников). Микробы также могут размножаться, если поместить горячие продукты сразу в холодильник или при длительном отключении электричества.

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Пролитые продукты и открытые контейнеры могут стать идеальной средой для размножения микробов. Кроме того, некоторые микробы могут пережить замораживание и начать размножаться, как только условия станут благоприятными.

При разрушении пищи микробы выделяют несколько резких химических веществ, называемых летучими органическими соединениями (ЛОС), некоторые из которых могут вызывать неприятные ароматы.

Замораживание также может вызвать физические изменения в продуктах питания, что приводит к распаду определенных органических молекул. При замораживании соли могут стать концентрированными, что приводит к удалению воды и концентрации органических молекул. Эти молекулы могут перемещаться по холодильнику и прилипать к другим предметам, что приводит к появлению неприятных запахов.

В некоторых случаях неприятные запахи из холодильника могут переходить в морозильную камеру, поскольку оба устройства имеют один источник охлаждения и канал воздушного потока. Чтобы предотвратить появление неприятных запахов, старайтесь закрывать продукты в герметичные контейнеры. Если вы уже заметили неприятные запахи, есть несколько простых шагов, как их устранить:

Выньте все продукты из морозильной камеры и осмотрите их на предмет порчи, пригорания или неприятных запахов.

Выбросьте все, на чем образовались кристаллы льда, а остальное храните в холодильнике, пока чистите морозильную камеру.

Выньте полки и уберите пролитую воду или крошки, затем протрите все поверхности теплой мыльной водой или смесью пищевой соды и теплой воды.

Вы также можете поместить пищевую соду внутрь морозильной камеры, чтобы поглотить остаточные запахи.

Итак, несмотря на то, что холодильники предназначены для сохранения свежести продуктов, микробы все же могут размножаться, что приводит к появлению неприятных запахов. Регулярная чистка необходима для того, чтобы ваши продукты оставались безопасными и здоровыми.

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