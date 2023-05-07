Виноваты не только вандалы. Ученые объясняют, почему древние статуи остались без носа (фото)

Вандализм сыграл значительную роль в разрушении древнеегипетских статуй, как и статуй из других исторических мест. Однако это не единственное объяснение отсутствия носов на этих археологических памятниках.

Отсутствие носов на древнеегипетских статуях уже давно является предметом увлечения и спекуляций, а исследователи пытаются объяснить их отсутствие уже достаточно давно. Одно, однако, не единственное из самых распространенных объяснений — эрозия, вызванная суровыми природными условиями, которым эти скульптуры подвергались на протяжении тысячелетий, пишет Ancient Origins.

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Вандализм также сыграл значительную роль в разрушении древнеегипетских статуй, а также статуй из других исторических мест. Например, в 2015 году вандализму подверглась статуя философа Аристотеля у входа в древний Ассос в Турции, у которой была оторвана правая рука и сильно искажено лицо.

Подобное намеренное разрушение — явление не новое Фото: Ancient Origins

Подобное намеренное разрушение — явление не новое: в конце XIX — начале XX века многие археологи не имели современных инструментов и методов, и, торопясь сделать революционные открытия, иногда наносили классическим скульптурам значительный ущерб.

Религиозные и политические мотивы также привели к расчленению и повреждению культурных и исторических ценностей. Примечательно, что ответственность за акты вандализма несут лица различных религиозных убеждений, включая христиан, иудеев и мусульман.

В некоторых случаях предпринимались намеренные попытки отрицать или принизить культурное значение определенных артефактов. Например, некоторые ученые предполагают, что первые египтологи намеренно стирали доказательства того, что Древний Египет был африканской культурой, а более поздние династии уродовали статуи прошлых монархов, чтобы стереть или умалить их наследие.

Однако преднамеренное уничтожение древних статуй не ограничивалось Древним Египтом Фото: kairoinfo4u / CC BY NC SA 2.0

Однако преднамеренное уничтожение древних статуй не ограничивалось Древним Египтом, в Греции и Риме многие каменные скульптуры со временем лишились носов. Хотя некоторые из них могли быть случайно повреждены, значительное число, несомненно, было выбрано намеренно.

Распространенность безносых и расчлененных древнегреческих и римских статуй усложняет аргумент о том, что отсутствие носов у древнеегипетских статуй было вызвано исключительно вандализмом.

Возможно, что новые правители или вторгшиеся культуры хотели нарушить силу существующих произведений искусства, уничтожив их. В культуре, которая придавала такое большое значение созданию произведений искусства, вандализм мог рассматриваться как способ "деактивировать силу изображения".

Другими словами, изображения обладали способностью содержать сущность человека или божества или обеспечивать защиту и помощь в загробной жизни, и их уничтожение могло нарушить эти силы.

Как древние статуи потеряли свои носы

В целом, отсутствие носов у древнеегипетских статуй остается увлекательной и непреходящей загадкой, которая, скорее всего, является результатом сочетания ряда факторов, включая эрозию, намеренный вандализм, религиозные и политические мотивы.

Вечная привлекательность этих произведений искусства заключается не только в их эстетической красоте, но и в историях, которые они рассказывают о людях и культурах, создавших их.

Ранее Фокус рассказывал, что древние скульптуры не всегда были белоснежными. Переход от строгого белого изящества к живой, многоцветной вибрации дает нам гораздо более активное и реалистичное представление о древнем греко-римском мире, подобно тому, как черно-белые фотографии оживают при изменении цвета.

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