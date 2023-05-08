Нашли в зубном налете неандертальцев: ученым удалось воскресить древнюю бактерию

Исследователи изучили бактериальные геномы среднего и верхнего палеолита, получив беспрецедентный доступ к древнему микробиому человеческого рта. Они смогли выявить 459 различных геномов, присутствующих в образцах зубного налета.

В новом исследовании изучили зубной налет дюжины неандертальцев и 52 анатомически современных людей за последние 100 000 лет, что позволило выявить новый таинственный класс соединений, возможно когда-то игравших ключевую роль в их древних экосистемах, пишет IFLScience.

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Благодаря значительному научному прогрессу в анализе древней ДНК за последнее десятилетие, исследователи смогли изучить генетический состав наших предков более детально, чем когда-либо прежде. Это конкретное исследование, проведенное группой экспертов из США и Германии, изучило бактериальные геномы эпохи среднего и верхнего палеолита, обнаружив существование древнего организма, который ранее был неизвестен науке.

Невероятно, но команда даже смогла воссоздать геном этого организма на основе генетического материала, извлеченного из зубного налета древних людей.

Используя метагеномику, исследователи смогли выявить 459 различных геномов, присутствующих в образцах зубного налета. Среди них они выделили кластер генов, который присутствовал у семи человек эпохи палеолита. Это открытие навело команду на мысль, что эта конкретная группа организмов могла играть решающую роль в экологии наших древних предков.

В попытке узнать больше об этом организме и роли, которую он мог играть в древних экосистемах, исследователи вставили генетическую последовательность кластера генов в живые бактерии, что позволило им получить совершенно новый класс природных молекул. Эта невиданная ранее молекула была названа исследовательской группой "палеофураны".

Этот революционный подход представляет собой первый случай успешного воспроизведения функций древних бактерий, а использование зубного налета для реконструкции геномов дало ученым возможность изучить древний микробиом человеческого рта тысячелетней давности.

Помимо того, что методология, использованная в данном исследовании, проливает свет на удивительную биологию наших древних предков, она имеет важное значение для создания новых антибиотиков и даже может помочь нам изучить утраченное микробное разнообразие.

Изучая древнюю ДНК наших предков, исследователи могут получить ценные сведения об уникальных функциях и возможностях генов, а появление новых методов и технологий открывает новые захватывающие пути для исследований в этой области.

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